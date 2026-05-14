Σκηνές έντασης στο Πεκίνο κατά την επίσκεψη Τραμπ: «Σύγκρουση» Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ και κινεζικής ασφάλειας – Φωνές και σπρωξίματα (Video)

Έντονη αναστάτωση φέρεται να προκλήθηκε κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, όταν άνδρες των αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ενεπλάκησαν σε σφοδρή αντιπαράθεση με Κινέζους αξιωματούχους ασφαλείας εντός του Μεγάρου του Λαού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε τη στιγμή που πράκτορες που συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο επιχείρησαν να εισέλθουν σε αίθουσα όπου θα γινόταν συνάντηση, με τις κινεζικές δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να τους αποτρέψουν. Η ένταση κλιμακώθηκε, με φωνές και σπρωξίματα, παρουσία διπλωματών.

Ένταση κατεγράφη και όταν σημειώθηκε καθυστέρηση περίπου 30 λεπτών στην είσοδο των Αμερικανών δημοσιογράφων, μετά από διαφωνία για το αν επιτρεπόταν σε πράκτορα των αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών να φέρει οπλισμό μέσα στον χώρο. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Reuters ακούγεται Αμερικανός αξιωματούχος να λέει: «Τι χρειάζεται για να φύγουμε από εδώ;». Παράλληλα, άλλος εκπρόσωπος της αμερικανικής πλευράς φέρεται να ανέφερε: «Αν ερχόσασταν με τον Σι και σας λέγαμε ότι δεν μπορείτε να φύγετε μαζί του, τότε θα καταλαβαίνατε το πρόβλημα».

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν στελέχη της αμερικανικής αποστολής επέμεναν ότι πρέπει να παραμείνουν κοντά στον πρόεδρο και τη συνοδεία του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το συμβάν αυτό δεν ήταν το μοναδικό μέσα στην ίδια ημέρα, καθώς νωρίτερα, πριν από την έναρξη των συνομιλιών, είχε σημειωθεί ακόμη μία ένταση, όταν Αμερικανός αξιωματούχος ζήτησε από τους Κινέζους υπευθύνους να επιτραπεί η είσοδος του δημοσιογραφικού συνεργείου του Λευκού Οίκου στην αίθουσα πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Ακολούθησαν φωνές και εμφανής εκνευρισμός και από τις δύο πλευρές.

Η θωρακισμένη Cadillac και τα αποθέματα αίματος του Τραμπ

Η συγκεκριμένη επίσκεψη πραγματοποιείται υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα προστασίας, με τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μετά από προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ, αλλά και λόγω των εντάσεων με το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κίνα.

Για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου μεταφέρθηκε στο Πεκίνο ειδικά θωρακισμένη Cadillac αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων και βάρους περίπου 9 τόνων, η οποία διαθέτει ακόμη και σφραγισμένο σύστημα οξυγόνου, καθώς και αποθηκευμένη ποσότητα αίματος του Τραμπ για επείγουσες περιπτώσεις.

Συνολικά, περίπου 900 άτομα, ανάμεσά τους στελέχη του Λευκού Οίκου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πράκτορες, στρατιωτικό προσωπικό και δημοσιογράφοι, συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στην Κίνα.

