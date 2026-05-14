Eurovision 2026: Στιγμές αμηχανίας για την Πολωνή εκπρόσωπο σε συνέντευξη με Ισραηλινή δημοσιογράφο (Video)

Ένα περιστατικό έντονης αμηχανίας κατεγράφη ανάμεσα στην εκπρόσωπο της Πολωνίας στη Eurovision και μια Ισραηλινή δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης, με τη νεαρή τραγουδίστρια, Αλίτσια Σεμπλίνσκα, να έρχεται σε δύσκολη θέση όταν της ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στους θαυμαστές της στο Ισραήλ.

Στην αρχή της σύντομης συνέντευξης, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν έχει ακούσει το τραγούδι με το οποίο συμμετέχει το Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό, με την ίδια να απαντά ότι: «Δεν είμαι σίγουρη αν… Αν το έχω ακούσει».

«Τον έχεις γνωρίσει τον εκπρόσωπο του Ισραήλ;», ρώτησε στη συνέχεια η δημοσιογράφος, με την Αλίτσια Σεμπλίνσκα να απαντά: «Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει».

Η πιο αμήχανη στιγμή ήρθε λίγο αργότερα, όταν ζητήθηκε από τη νεαρή τραγουδίστρια να στείλει ένα μήνυμα στους fans της στο Ισραήλ. Η Σεμπλίνσκα αιφνιδιάστηκε εμφανώς, έκανε μια σύντομη παύση και απομακρύνθηκε προσωρινά για να συμβουλευτεί μέλος της πολωνικής αποστολής.

Επιστρέφοντας, αφού έλαβε καθοδήγηση, έδωσε μια ουδέτερη απάντηση, λέγοντας: «Τις καλύτερες ευχές σε όλους τους θαυμαστές της Eurovision».

Διαβάστε επίσης:

Από το bullying για τη σεξουαλικότητά του στη σκηνή της Eurovision: Το μήνυμα του Ακύλα για δύναμη και αποδοχή (Video)

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ











