search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 19:02

Eurovision 2026: Στιγμές αμηχανίας για την Πολωνή εκπρόσωπο σε συνέντευξη με Ισραηλινή δημοσιογράφο (Video)

14.05.2026 19:02
eurovision-polonia

Ένα περιστατικό έντονης αμηχανίας κατεγράφη ανάμεσα στην εκπρόσωπο της Πολωνίας στη Eurovision και μια Ισραηλινή δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης, με τη νεαρή τραγουδίστρια, Αλίτσια Σεμπλίνσκα, να έρχεται σε δύσκολη θέση όταν της ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στους θαυμαστές της στο Ισραήλ.

Στην αρχή της σύντομης συνέντευξης, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν έχει ακούσει το τραγούδι με το οποίο συμμετέχει το Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό, με την ίδια να απαντά ότι: «Δεν είμαι σίγουρη αν… Αν το έχω ακούσει». 

«Τον έχεις γνωρίσει τον εκπρόσωπο του Ισραήλ;», ρώτησε στη συνέχεια η δημοσιογράφος, με την Αλίτσια Σεμπλίνσκα να απαντά: «Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει».

Η πιο αμήχανη στιγμή ήρθε λίγο αργότερα, όταν ζητήθηκε από τη νεαρή τραγουδίστρια να στείλει ένα μήνυμα στους fans της στο Ισραήλ. Η Σεμπλίνσκα αιφνιδιάστηκε εμφανώς, έκανε μια σύντομη παύση και απομακρύνθηκε προσωρινά για να συμβουλευτεί μέλος της πολωνικής αποστολής

Επιστρέφοντας, αφού έλαβε καθοδήγηση, έδωσε μια ουδέτερη απάντηση, λέγοντας: «Τις καλύτερες ευχές σε όλους τους θαυμαστές της Eurovision».

@iltv_israel Poland Eurovision Singer @ALICJA ♬ original sound – ILTV news

Διαβάστε επίσης:

Από το bullying για τη σεξουαλικότητά του στη σκηνή της Eurovision: Το μήνυμα του Ακύλα για δύναμη και αποδοχή (Video)

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Xristodoulidis vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη και ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή – Δείτε live

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της 

gerapetritis saoudaravas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σαουδάραβα ομόλογο του: «Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός»

eopyy–new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Στα χέρια των αρχών τρία άτομα για απάτες με εικονικές θεραπείες και πλαστά παραπεμπτικά – Πώς δρούσε το κύκλωμα

haskel
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα ανθούν», λέει η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:37
Xristodoulidis vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη και ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή – Δείτε live

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της 

gerapetritis saoudaravas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σαουδάραβα ομόλογο του: «Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός»

1 / 3