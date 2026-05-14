Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της 

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, η οποία έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, πέφτοντας στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας μαζί με μία φίλη της, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι γονείς του κοριτσιού που έφυγε από τη ζωή αποφάσισαν να μετατρέψουν τη θλίψη και τον αβάσταχτο πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και στήριξης προς παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η οικογένεια απηύθυνε κάλεσμα, αντί για στεφάνια, όποιος επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη της 16χρονης να πραγματοποιήσει δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε η μνήμη και το φως της να προσφέρουν βοήθεια, προστασία και ελπίδα σε παιδιά που το χρειάζονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δωρεές μπορούν να γίνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οργανισμού, με την απαραίτητη αναγραφή του κωδικού «Κ25202» και του ονόματος του δωρητή στην αιτιολογία.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά. Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο [email protected] προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή».

Διαβάστε επίσης:

Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και Ρομά στα Άνω Λιόσια

Εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση στις δομές ψυχικής υγείας μετά την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman











