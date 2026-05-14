Εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση στις δομές ψυχικής υγείας μετά την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη 

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 17χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ενώ η δεύτερη ανήλικη έχασε τη ζωή της.

Η κατάσταση της τραυματισμένης έφηβης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα.

Το τραγικό περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη τη χώρα. Με επείγουσα οδηγία του υπουργείου Υγείας προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τα Κέντρα Υγείας και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση και άμεση ενεργοποίηση των διεπιστημονικών ομάδων για περιστατικά που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι αρμόδιοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη παρέμβαση και η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες πρόληψης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ψυχικής επιβάρυνσης για παιδιά και εφήβους.

