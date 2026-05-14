ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:18
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Περιστέρι: «Ήταν τόσο ατημέλητα που δεν ήξερα αν ήταν αγόρια ή κορίτσια» – Σοκάρει η μαρτυρία γείτονα για τα έξι παιδιά που ζούσαν στο σπίτι-τρώγλη

Στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των έξι ανήλικων παιδιών που ζούσαν σε δώμα στο Περιστέρι αναφέρθηκε γείτονας της οικογένειας. 

Μιλώντας στην κάμερα του Action24, κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως τα παιδιά και οι γονείς τους ήταν διαρκώς ατημέλητοι, ενώ λόγω της εικόνας και της κατάστασής τους δυσκολευόταν ακόμη και να ξεχωρίσει αν τα παιδιά ήταν αγόρια ή κορίτσια.

«Τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, ήταν ατημέλητοι, και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν, ήταν όλα αδύνατα. Είχαν το ίδιο καλούπι και στιλ», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που μετέβησαν στο δώμα της οδού Κηπουπόλεως έπειτα από καταγγελία, βρέθηκαν μπροστά σε παιδιά υποσιτισμένα, τα οποία ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες, σε ένα περιβάλλον εμφανώς ακατάλληλο για φιλοξενία ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι γονείς που συνελήφθησαν, οι ίδιοι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δυσκολεύονταν να βρουν εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την ίδια ώρα, η μητέρα της οικογένειας είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Υπό ιατρική παρακολούθηση τα ανήλικα

Τα έξι παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης χώρου φιλοξενίας.

Πρόκειται για παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών, τα οποία μαζί με τους γονείς τους διέμεναν σε χώρο λίγων τετραγωνικών, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποσιτισμένα, παρέμεναν για μεγάλα διαστήματα χωρίς μπάνιο και δεν πήγαιναν σχολείο.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρμόδιες Αρχές ασχολήθηκαν με την εν λόγω οικογένεια, καθώς το 2021 είχε αφαιρεθεί ξανά προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς με εισαγγελική εντολή. Ωστόσο, μετά από ένα διάστημα υπό την παρακολούθηση των κοινωνικών υπηρεσιών, η επιμέλεια είχε επιστραφεί στους γονείς.

Ελεύθεροι μετά τη σύλληψη οι δύο γονείς

Οι γονείς συνελήφθησαν, όμως το μεσημέρι της Πέμπτης, 14/5, αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή.

