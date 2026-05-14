Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία 54χρονου στην περιοχή Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη, έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος φυσικός δράστης της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 15/5, το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι πέταξαν τη σορό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία χωρίς να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες των Αρχών.

«Προσπάθησαν να τον αποτρέψω»

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία.

«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία», φέρεται να είπε ο 43χρονος κατά την απολογία του, ενώ ομολόγησε ότι είχε κάνει προηγουμένως χρήση ναρκωτικών μαζί με τον 44χρονο.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 43χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

