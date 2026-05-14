Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Σωκράτη Φάμελλο με «καρφιά» για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στον κ. Τσίπρα», σημείωσε, εξηγώντας ότι ο κ. Φάμελλος «έκανε μια καλά δοκιμασμένη συνταγή, άρχισε να βρίζει εμένα, εγώ γενικώς είμαι ένα άτομο που κάνει φασαρία, σου λέει θα βρίσω τον Γεωργιάδη, θα μου απαντήσει, δυστυχώς ο κανονισμός δεν μου το επέτρεψε» σημείωσε καταλογίζοντας ουσιαστικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχείρησε να στήσει κόντρα. «Ήταν προφανές», συνέχισε σε ειρωνικό τόνο, «ότι όλα αυτά που είπε δεν ήταν για μένα, έχει κάποιο άγχος όσον αφορά τον ανταγωνισμό του με τον κ. Τσίπρα».

Επιπλέον, είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «είπε ένα κάρο ανοησίες για το ΕΣΥ» και «ήρθε κι έπαιξε μια κασέτα… δεν έχει ιδέα για τι μιλάει… δεν έχει διαβάσει καν το νομοσχέδιο». «Ήρθε κι έπαιξε μια κασέτα μπας και τσιμπήσει τίποτα κάτι από τον Τσίπρα και κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση στο κόμμα το οποίο έρχεται» κατέληξε.

