ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:18
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

14.05.2026 16:57

Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Σωκράτη Φάμελλο με «καρφιά» για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στον κ. Τσίπρα», σημείωσε, εξηγώντας ότι ο κ. Φάμελλος «έκανε μια καλά δοκιμασμένη συνταγή, άρχισε να βρίζει εμένα, εγώ γενικώς είμαι ένα άτομο που κάνει φασαρία, σου λέει θα βρίσω τον Γεωργιάδη, θα μου απαντήσει, δυστυχώς ο κανονισμός δεν μου το επέτρεψε» σημείωσε καταλογίζοντας ουσιαστικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχείρησε να στήσει κόντρα. «Ήταν προφανές», συνέχισε σε ειρωνικό τόνο, «ότι όλα αυτά που είπε δεν ήταν για μένα, έχει κάποιο άγχος όσον αφορά τον ανταγωνισμό του με τον κ. Τσίπρα». 

Επιπλέον, είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «είπε ένα κάρο ανοησίες για το ΕΣΥ» και «ήρθε κι έπαιξε μια κασέτα… δεν έχει ιδέα για τι μιλάει… δεν έχει διαβάσει καν το νομοσχέδιο». «Ήρθε κι έπαιξε μια κασέτα μπας και τσιμπήσει τίποτα κάτι από τον Τσίπρα και κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση στο κόμμα το οποίο έρχεται» κατέληξε.

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

