Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και Ρομά στα Άνω Λιόσια

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και περίπου 80 Ρομά στα Άνω Λιόσια.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε ύποπτο όχημα, αλλά ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με συνέπεια να ξεκινήσει καταδίωξη.

Στην οδό Αναγεννήσεως περίπου 80 Ρομά βγήκαν από τον καταυλισμό και άρχισαν να επιτίθενται στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις προαγωγές. Μεταξύ των συλληφθέντων σύμφωνα με πληροφορίες είναι και ο οδηγός του οχήματος που επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ζημιές προκλήθηκαν και σε μηχανή της ΕΛ.ΑΣ.

