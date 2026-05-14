ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:16
Τέμπη: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος Καραμανλή ζήτησαν συγγενείς των θυμάτων από τον Άρειο Πάγο

Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, βρέθηκε στο «στόχαστρο» συγγενών θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι οποίοι μετέβησαν στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του.

Οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος του Κ. Καραμανλή από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός προϊστάμενος του ΟΣΕ δεν μπορεί να μένει «έξω από το κάδρο» την ώρα που άλλοι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.

Η δικηγόρος των οικογενειών Μπόζου και Κυριακίδη, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι να αποδοθούν οι πραγματικές κακουργηματικές ευθύνες. «Τα τρένα ήταν “τυφλά” και το υπουργείο το ήξερε» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι είναι παράδοξο να διώκονται στελέχη της ΡΑΣ για κακουργήματα, αλλά ο υπουργός να αντιμετωπίζεται μόνο για πλημμέλημα λόγω της απόφασης της προανακριτικής της Βουλής.

Μάλιστα, η δικηγόρος προανήγγειλε νέες δικαστικές ενέργειες, αυτή τη φορά στρεφόμενες κατά των βουλευτών της Εξεταστικής Επιτροπής που υπερψήφισαν το πόρισμα περί απλής παράβασης καθήκοντος. «Γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη βαρύτητα των αδικημάτων και δεν τα απέδωσαν. Η σκέψη μας είναι να κινηθούμε δικαστικά εναντίον αυτών των βουλευτών. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα, έχει να κάνει με το ότι αυτές οι οικογένειες αγωνίζονται τρία χρόνια και νιώθουν κατηγορούμενοι αντί για πολιτικώς ενάγοντες» είπε.

