ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:49
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παραδοσιακά παξιμάδια

Παραδοσιακά παξιμάδια με κανέλα τα οποία χαρακτιρίζονται «μη κανονικό- μη ασφαλές προϊόν» ανακαλεί με απόφασή του ο ΕΦΕΤ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια
ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων – Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία αρτοσκευάσματος με στοιχεία επισήμανσης: «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 gr, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΣ.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα B’ – Χημικών κινδύνων τροφίμων & ειδικών αναλύσεων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι» δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου.

Επιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι είναι αλλεργικοί στο άλευρο σίτου και έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

