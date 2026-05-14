Τραμπ στο Fox News: Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν – Αμετάβλητη η πολιτική μας για την Ταϊβάν, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν «σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο Χάνιτι ανέφερε, επίσης, στους συνεργάτες του ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing.

Η συνέντευξη του Τραμπ στον Χάνιτι, που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίσκεψής του στην Κίνα, θα μεταδοθεί την Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο, υπογραμμίζοντας τις συζητήσεις για την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και της πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την αντιμετώπιση της ροής πρόδρομων χημικών ουσιών για τη φαιντανύλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ροή ενέργειας, ενώ ο Σι εξέφρασε την αντίθεσή του στη στρατιωτικοποίησή του και έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ρούμπιο: Αμετάβλητη η πολιτική μας για την Ταϊβάν

Η πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά την Ταϊβάν «παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

«Η πολιτική μας σε αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει», δήλωσε ο Ρούμπιο στο NBC News. «Έχει παραμείνει αρκετά σταθερή κατά τη διάρκεια πολλών προεδρικών κυβερνήσεων και παραμένει σταθερή και σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Σι προειδοποίησε ωστόσο τον Τραμπ ότι οι διαφωνίες σχετικά με την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως έδαφός της, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Ο Ρούμπιο –ο οποίος ταξίδεψε στο Πεκίνο ενώ βρισκόταν υπό κινεζικές κυρώσεις, κάτι που φαίνεται να αποτελεί πρωτιά για έναν υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ- δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Σι συζήτησαν επίσης για την υπόθεση του Τζίμι Λάι, ενός εκδότη υπέρ της δημοκρατίας στο κινεζικό έδαφος του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος καταδικάστηκε φέτος σε 20 χρόνια φυλάκισης μετά την καταδίκη του σε μια ιστορική δίκη για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για τον πόλεμο με το Ιράν και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν τη βοήθεια της Κίνας όσον αφορά το Ιράν. «Η κινεζική πλευρά δήλωσε ότι δεν τάσσεται υπέρ της στρατιωτικοποίησης του Στενού του Ορμούζ, ούτε υπέρ ενός συστήματος διοδίων, και αυτή είναι και η δική μας θέση», δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ στο Πεκίνο, μετά από τις συνομιλίες διάρκειας άνω των δύο ωρών μεταξύ των Τραμπ, Σι και των αντιπροσωπειών τους.

Δείπνο Σι – Τραμπ: «Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» – Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ












