Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Υγείας, ένας από τους επίδοξους δελφίνους – Η επιστολή στον Στάρμερ

Την παραίτησή του από την Βρετανική κυβέρνηση υπέβαλε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας, εν μέσω εικασιών ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.

Ο παραιτηθείς υπουργός, στην επιστολή του προς τον Κρ Στάρμερ, αφού κάνει απολογισμό της θητείας του στο υπουργείο Υγείας, δηλώνοντας ικανοποιημέρνος για το έργο που έχει επιτελέσει, ρίχνει τα πυρά του στον Βρετανό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι σαφές, μετά τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, ότι δεν μπορεί να ηγηθεί των Εργατικών στις επόμενες γενικές εκλογές. Μάλιστα, κάνει λόγο για ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς στη Βρετανία, μέσω του Reform UK και του Νάιτζελ Φάρατζ και κατηγορεί τον Κιρ Στάρμερ για απουσία οράματος. Ο πρώην υπουργός Υγείας επικαλείται επίσης συγκεκριμένους λόγους για την «μη δημοτικότητα» της σημερινής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για μείωση του χειμερινού επιδόματος καυσίμων και της ομιλίας του Στάρμερ για το «νησί των ξένων» τον Μάιο του 2025.

«Πρέπει επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, και η αυστηρή προσέγγιση στις διαφωνούσες φωνές μειώνει την πολιτική μας».

«Οι βουλευτές των Εργατικών και τα Συνδικάτα των Εργατικών θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή ασήμαντου φραξιονισμού», τονίζει ο Στρίτινγκ στην επιστολή που ανήρτησε στο Χ.

«Αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», προσθέτει στην επιστολή του.

Έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη του στον Στάρμερ θα ήταν ανέντιμο και ενάντια στις αρχές του να παραμείνει στη θέση του, καταλήγει ο Γουές Στρίτινγκ.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά παραίτηση μέλους της κυβέρνησης Στάρμερ μετά τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών που ήταν δυσμενή για τους Εργατικούς.

Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης του Υπουργού Υγείας

«Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,

Τα αποτελέσματα είναι εδώ και είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι έχω ανταποκριθεί στους φιλόδοξους στόχους που μου θέσατε όταν έγινα Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Τα σημερινά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ξεπεράσαμε τον στόχο μας για τους χρόνους αναμονής παρά τις απεργίες και ότι οι λίστες αναμονής μειώθηκαν κατά 110.000 τον Μάρτιο – η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εκτός Covid από το 2008, που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε την ταχύτερη βελτίωση στους χρόνους αναμονής του NHS στην ιστορία.

Το μόνο ερώτημα που έχει σημασία στην κυβέρνηση είναι αν αφήνουμε στους διαδόχους μας μια καλύτερη κατάσταση από αυτήν που κληρονομήσαμε. Οι χρόνοι απόκρισης ασθενοφόρων για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια είναι τώρα οι ταχύτεροι εδώ και πέντε χρόνια. Οι χρόνοι αναμονής στα επείγοντα βελτιώνονται, με τα στοιχεία αναμονής τεσσάρων ωρών να είναι επίσης τα καλύτερα εδώ και πέντε χρόνια. Έχουμε προσλάβει 2.000 περισσότερους γενικούς ιατρούς και η ικανοποίηση έχει αυξηθεί από 60% σε 74,5% από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μας. Πετύχαμε τον στόχο μας να προσλάβουμε 8.500 άτομα προσωπικό ψυχικής υγείας τρία χρόνια νωρίτερα. Το πετύχαμε αυτό ταυτόχρονα με την ισοσκέλιση των λογαριασμών για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια και την υπέρβαση του στόχου παραγωγικότητας 2% του NHS επιτυγχάνοντας 2,8%, πράγμα που σημαίνει ότι η επένδυση που κάνουμε πηγαίνει παραπέρα και ότι το κοινό μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι τα χρήματά του δαπανώνται σωστά.

Τίποτα από αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την λαμπρή ηγετική ομάδα υπουργών, αξιωματούχων και ειδικών συμβούλων που έχουμε δημιουργήσει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και στο NHS – με εξαιρετική ηγεσία τη Samantha Jones και τον Sir Jim Mackey, ο οποίος υπήρξε ιππότης με λαμπερή πανοπλία και λαμπρός ηγέτης 1,5 εκατομμυρίου υπαλλήλων από τους οποίους εξαρτάται όλη αυτή η επιτυχία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι η ενσάρκωση όλων όσων είναι καλύτερα στη Βρετανία και στις αξίες μας. Χάρη στην κυβέρνησή μας των Εργατικών, βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης: πολλά έχουν γίνει, αλλά πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν.

Όλοι αυτοί είναι καλοί λόγοι για να παραμείνω στη θέση μου, αλλά όπως γνωρίζετε από τη συζήτησή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία σας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ανέντιμο και χωρίς αρχές να το κάνω.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας ήταν πρωτοφανή – τόσο ως προς την κλίμακα της ήττας όσο και ως προς τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, οι εθνικιστές βρίσκονται στην εξουσία σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου – συμπεριλαμβανομένου ενός επικίνδυνου αγγλικού εθνικισμού που εκπροσωπείται από τον Nigel Farage και το Reform UK. Αυτό αντιπροσωπεύει τόσο μια υπαρξιακή απειλή για τη μελλοντική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά το Reform UK αντιπροσωπεύει επίσης μια απειλή για τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν κάνει αυτή τη χώρα σπουδαία. Οι προοδευτικοί σε όλη τη χώρα μας κατανοούν αυτήν την απειλή και την ευθύνη μας να την αντιμετωπίσουμε, αλλά χάνουν όλο και περισσότερο την πίστη τους ότι το Εργατικό Κόμμα είναι ικανό να ανταποκριθεί στην ιστορική μας ευθύνη να νικήσουμε τον ρατσισμό και να προσφέρουμε ελπίδα ότι οι καλύτερες μέρες της Βρετανίας βρίσκονται μπροστά μας μέσω της σοσιαλδημοκρατίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιδημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης ήταν ένας σημαντικός και κοινός παράγοντας στις ήττες μας σε όλη την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Καλοί Εργατικοί έχασαν χωρίς δικό τους λάθος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε: από μεμονωμένα λάθη πολιτικής, όπως η απόφαση να μειωθεί το χειμερινό επίδομα καυσίμων μέχρι την ομιλία του «νησιού των ξένων», τα οποία όλα έχουν αφήσει τη χώρα να μην γνωρίζει ποιοι είμαστε ή τι πραγματικά πρεσβεύουμε.

Έχετε πολλά σπουδαία δυνατά σημεία που θαυμάζω. Οδήγησα το κόμμα μας σε μια νίκη που λίγοι θεωρούσαν πιθανή το 2024 και ήμουν περήφανος που πολέμησα μαζί σας στα χαρακώματα αυτής της εκστρατείας. Έχετε δείξει θάρρος και πολιτική ικανότητα στην παγκόσμια σκηνή – όχι μόνο κρατώντας τη Βρετανία έξω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Αλλά όπου χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε παρέκκλιση. Αυτό υπογραμμίστηκε από την ομιλία σας τη Δευτέρα. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη, αλλά πολύ συχνά αυτό έχει σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι πέφτουν στα όπλα τους. Πρέπει επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, και η βαριά προσέγγιση στις διαφωνούσες φωνές μειώνει την πολιτική μας.

Ως μέλος της κυβέρνησής σας, γνωρίζω καλύτερα από τους περισσότερους ότι η διακυβέρνηση είναι δύσκολη. Θα έπρεπε να είναι, επειδή έχει σημασία. Υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, η επόμενη γενιά αντιμετωπίζει μια χειρότερη κληρονομιά από την προηγούμενη. Έχουμε πολέμους που μαίνονται στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή που κάνουν τις προκλήσεις μας πιο δύσκολες, όχι ευκολότερες. Βρισκόμαστε στους πρόποδες μιας τεχνολογικής βιομηχανικής επανάστασης που έχει τεράστιες επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής μας – και όχι μόνο στο μέλλον της εργασίας. Δεν είναι σαφές εάν η δημοκρατία ή η τυραννία θα καθορίσουν τον 21ο αιώνα. Μετά την οικονομική κρίση, τη λιτότητα, την καταστροφή του Brexit, την Λιζ Τρας, την πανδημία του Covid, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα τον πόλεμο στο Ιράν, η χώρα πρέπει να πιστέψει ξανά ότι τα πράγματα μπορούν να είναι καλύτερα από αυτό και ότι η πολιτική είναι μέρος της απάντησης, όχι η πηγή του προβλήματος.

Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν ένα τολμηρό όραμα και μεγαλύτερες λύσεις από αυτές που προσφέρουμε. Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές των Εργατικών και τα Εργατικά Συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών διακρίσεων. Πρέπει να είναι ευρεία και χρειάζεται το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτήν την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα το διευκολύνετε.

Η θητεία μου ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου και, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας αυτή την εβδομάδα, σας παραμένω πραγματικά ευγνώμων για την ευκαιρία να υπηρετήσω και είμαι βαθιά λυπημένος που αποχωρώ από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο».

Διαβάστε επίσης:

Δείπνο Σι – Τραμπ: «Το MAGA είναι συμβατό με την πρόοδο της Κίνας» – Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ

Κρεμλίνο: Σύντομα νέα επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα

Ο Σι προειδοποιεί τον Τραμπ: Ξεχάστε την Ταϊβάν, μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγκρουση – «Η Κίνα είναι ο μόνος κίνδυνος για την ειρήνη» λέει η Ταϊπέι – Βαριά η «σκιά» του Ιράν (video)











