Πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος στο Ιράν τις τιμές των αεροπορικών; Με ανατιμήσεις αλλά και εκπτωτικά πακέτα απαντά η αγορά 

Αναπόφευκτη είναι η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς.

Αν και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μείωσαν τις προσφερόμενες τιμές λόγω της περιορισμένης ζήτησης ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Willie Walsh λέει ότι είναι αδύνατο μακροπρόθεσμα να απορροφήσουν τα επιπλέον κόστη.

Επεσήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος οι βρετανικές εταιρείες αερομεταφορών να ξεμείνουν από καύσιμα το καλοκαίρι. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, τον δήλωσε στο BBC πως οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη.

Δεν μπορούν να αποκλειστούν οι ελλείψεις

Η ΕΕ είπε την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν καύσιμα αεροσκαφών αμερικανικού τύπου, αλλά η χορήγηση τους θα πρέπει να γίνει με προσοχή.

Ο επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen τόνισε ότι δεν αναμένονται στο άμεσο μέλλον ελλείψεις αλλά δεν μπορούν να το αποκλείσουν μακροπρόθεσμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Sebastien Ebel είπε ότι δεν αναμένουν ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Ο Walsh, όμως, επιμένει ότι υπάρχει κίνδυνος. «Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο χρόνος. Υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται αύξηση περίπου 25% στις πτήσεις άρα και στις ανάγκες καυσίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Μάρτιο».

Αντιφάσεις

Ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών των καυσίμων έχει ήδη γίνει αισθητός στις τιμές των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, για άλλους οι τιμές των αεροπορικών για άλλους προορισμούς έχουν υποχωρήσει, καθώς οι μεταφορείς προσπαθούν να δελεάσουν τους ταξιδιώτες που διστάζουν να πετάξουν.

Ο Walsh επέμεινε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να απορροφήσουν τα επιπλέον κόστη», εξήγησε.

«Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρουν εκπτώσεις για να τονώσουν την κίνηση… αλλά με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θα αποτυπωθούν στις τιμές εισιτηρίων».

Εκτίμησε, δε ότι ακόμα και αν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές δεν θα αποκλιμακωθούν σύντομα, λόγω των διαταραχών στην προμήθεια αργού πετρελαίου και της καταστροφης υλικών υποδομών. «Όπως και να το δει κανείς, πιστεύω ότι το ζήτημα θα συνεχίσει να μας απασχολεί για αρκετούς μήνες ακόμα, και ίσως και επόμενο έτος», είπε.

