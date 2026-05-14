Ως μία «παρακμάζουσα αυτοκρατορία» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Αμπάς Αραγτσί κατά την παρουσία του σε συνεδρίαση της Συνόδου υπουργών Εξωτερικών των BRICS.

«Για σχεδόν όλους τους παρόντες σε αυτή τη συνάντηση, η αντίσταση στον αμερικανικό εκφοβισμό δεν είναι μια άγνωστη μάχη. Πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε διαφορετικές μορφές αυτής της ίδιας αποτρόπαιης πίεσης και καταναγκασμού. Τώρα είναι η ώρα να συνεργαστούμε για να καταστήσουμε σαφές ότι μια τέτοια συμπεριφορά πρέπει να σταλεί στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Σήμερα, τα έθνη μας είναι πιο κοντά από ποτέ και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κοινή και επικίνδυνη απειλή που αντιμετωπίζουμε όλοι» ανέφερε ο ΥΠΕΞ του Ιράν.

«Η ιστορία έχει δείξει ότι οι παρακμάζουσες αυτοκρατορίες δεν θα σταματήσουν πουθενά για να αποτρέψουν το αναπόφευκτο πεπρωμένο τους. Ένα πληγωμένο ζώο που ψυχορραγεί και βρίσκεται στα τελευταία του γρατζουνάει και βρυχάται από απελπισία. Η απόρριψη κάθε προσποίησης και μάσκας είναι εμφανής στις καταστροφές που η Δύση είτε έχει επιδιώξει ανοιχτά είτε έχει χρηματοδοτήσει ανενδοίαστα και υποστηρίξει πολιτικά στον Νότιο Κόσμο, είτε στην Ασία, είτε στην Αφρική, είτε στη Λατινική Αμερική. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν αδιανόητο και βαθιά ντροπιαστικό, σήμερα είτε αγνοείται είτε γίνεται ανοιχτά αποδεκτό στις δυτικές πρωτεύουσες: συγκεκριμένα, φρικτές γενοκτονίες, η συγκλονιστική παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και η κατάφωρη πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα» πρόσθεσε αναφερόμενος κυρίως στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αυτά τα εγκλήματα, και η σιωπή της Δύσης γι’ αυτά, είναι δυνατά μόνο όταν υπάρχει αίσθηση ασυλίας και ατιμωρησίας. Αυτή η ψευδής αίσθηση ανωτερότητας και ασυλίας πρέπει να συντριβεί από όλους μας. Επομένως, το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη των BRICS και όλα τα υπεύθυνα μέλη της διεθνούς κοινότητας να καταδικάσουν απερίφραστα τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης επιθετικότητάς τους κατά του Ιράν· να αποτρέψουν την πολιτικοποίηση των διεθνών θεσμών· και να λάβουν πρακτικά μέτρα για να σταματήσουν τους πολεμοχαρείς και να τερματίσουν την ατιμωρησία των παραβατών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» είπε ακόμη ο Αραγτσί που κάλεσε τα μέλη των BRICS να συμμετέχουν ενεργά στην «υπεράσπιση της ελευθερίας μας».

«Τα έθνη που υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία τους μπορεί να υπομείνουν μεγάλες δυσκολίες, αλλά ποτέ δεν θα ηττηθούν» είπε.

Ο Αραγτσί επιτέθηκε και στα ΗΑΕ, με αφορμή την δήλωση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι επισκέφτηκε τη χώρα ο Νετανιάχου, κάτι που τα Εμιράτα βέβαια διέψευσαν.

«Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημοσίως αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν είχαν μεταφέρει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας. Η εχθρότητα προς τον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ για να γίνει αυτό: ασυγχώρητη. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

