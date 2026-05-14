Διακοπές σε Χίο και Κύθηρα: Από σήμερα αιτήσεις για «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» 

Μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα Πέμπτη και έως 18 Μαΐου θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των vouchers «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026», για διακοπές σε Χίο και Κύθηρα αντίστοιχα.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026» και η υλοποίηση της δράσης για τα vouchers διακοπών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, Μάιο – Ιούνιο και Σεπτέμβριο – Οκτώβριο ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Chios Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό τη Χίο και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass 2026» που θα επιλέξουν τα Κύθηρα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο προορισμών και για μία ή περισσότερες φάσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS),

δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και

εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Ειδικότερα, εκδίδονται:

Φάση 1: «Chios Pass 2026» : 1500 κάρτες, «Kythira Pass Pass 2026»: 1800 κάρτες.

Φάση 2: «Chios Pass 2026» : 1500 κάρτες, «Kythira Pass Pass 2026»: 1800 κάρτες.



Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026της ΔΥΠΑ ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των παραπάνω παροχών ή όχι,

Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο

Όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτούμενο από αυτόν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (GOV.GR) και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου, vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αναλυτικά τα βήματα

Εκκίνηση της διαδικασίας

Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ

Υποβολή αίτησης στο gov.gr

Λήξη προθεσμίας – Παραλαβή αιτήσεων και Έλεγχος

Κλήρωση των δικαιούχων

Ενημέρωση δικαιούχων μέσω email/sms

Έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

