Η Antigoni με το «Jalla» για την Κύπρο ελάχιστες ώρες πριν από τον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2026 παρουσιάζεται στις προβλέψεις μέσα στην 10αδα των συμμετεχόντων που θα περάσουν στoν τελικό του Σαββάτου.

Η στοιχηματικές δίνουν ποσοστό 65% στο «Jalla» με το οποίο η Κύπρος κατατάσσεται στην ένατη θέση, με ουραγό τη Νορβηγία της οποίας το «Yay a ya» από τον Jonas Lovv συγκεντρώνει 61% πιθανότητες πρόκρισης.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Δανία την οποία εκπροσωπεί ο ηθοποιός και τραγουδιστής Søren Torpegaard Lund με το «Før vi går hjem» (96%) και αμέσως μετά είναι η Αυστραλία με την στιχουργό, τραγουδίστρια και ηθοποιό Delta Goodren και το «Eclipse».

Υπάρχουν εξάλλου προγνωστικά και για τις συμμετοχές χωρών που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά πιθανοτήτων αποκλεισμού από τον τελικό.

Πρώτο εμφανίζεται στις προβλέψεις το Αζερμπαϊτζάν καθώς το τραγούδι «Just Go» της στιχουργού και τραγουδίστριας Jiva (κατά κόσμο Τζαμίλα Χασιμόβα) έχει χαρακτηριστικά… φαβορί αποκλεισμού με ποσοστό 86%.

Ακολουθεί στις προβλέψεις για το Λουξεμβούργο. Το τραγούδι «Mother nature» της βιλονίστριας/τραγουδοποιού Eva Marija (κατά κόσμο Εύα Μαρίγια Κάβατς Πουκ) με ποσοστό πιθανοτήτων 65%να μην περάσει στην τελική φάση της Eurovisionικής διοργάνωσης.

Ένας προβληματισμός για την πρόκριση της Κύπρου φαίνεται να υπάρχει διότι οι μπούκερς δίνουν 39% ποσοστό πιθανοτήτων στο «Jalla» να μην λάβει το «εισιτήριο» για το Σάββατο.

