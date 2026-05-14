search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 11:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 10:59

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την εμφάνιση της Κύπρου λίγο πριν τον Β’ Ημιτελικό

14.05.2026 10:59
jalla-new

Bίντεο με ολόκληρη την εμφάνιση της Antigoni Buxton από την πρόβα που πραγματοποίησε λίγο πριν διαγωνιστεί στον Β΄Ημιτελικό της Eurovision είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στα εν λόγω πλάνα, βλέπουμε την τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Κύπρο στον διαγωνισμό να ανεβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, με ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα και ένα λευκό μαντήλι στα μαλλιά της, το οποίο πολύ γρήγορα ρίχνει στη σκηνή.

Αρχικά, η  Antigoni Buxton ξεκινάει την ερμηνεία μόνη της πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ στη συνέχεια την πλαισιώνουν τέσσερις χορεύτριες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας η κάθε μία ένα μαντήλι, ενώ σε άλλο σημείο κρατούν από ένα πιάτο σε λευκό και μπλε χρώμα. Το χορευτικό συνεχίζει με μερικές από τις γυναίκες να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και άλλες κάτω από αυτό. Έπειτα, στο τραπέζι προστίθεται μία καρέκλα, με την Buxton να κάθεται πάνω της, κάνοντας μερικές κινήσεις.

Λίγο αργότερα, ξαπλώνει, για να περάσει -αμέσως μετά- στο τελευταίο μέρος του act της, όπου χορεύει μαζί την ομάδα της μπροστά στη σκηνή, την ώρα που φωτιές συμπληρώνουν το σκηνικό.

@mar15ija This was everything #eurovision ♬ Originalton – ⁷
@eurotasca Actuación de “Antigoni” con el tema “JALLA”, representando a Chipre, durante el Jury Show de la Semifinal 2 de Eurovision Song Contest 2026 🎤✨ #eurovision2026 #esc2026 #eurovision ♬ JALLA – Antigoni
@euroviciosos #spoilers #eurovision #eurovision2026 #eurovisionsongcontest Antogoni #cyprus ♬ sonido original – Euroviciosos
@nuedaze Antigoni "Jalla" Full Jury show performance 🇨🇾 #eurovision #cyprus ♬ original sound – nuėdaze

Διαβάστε επίσης:

Πόπη Διαμαντάκου: «Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Akylas υπηρετεί ακριβώς αυτό» (Video)

«Καμπανάκι» ΕΣΡ για την κάλυψη των τραγικών γεγονότων με το Survivor και τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη

Τηλεθέαση του ονείρου η χθεσινή (12/5) της ΕΡΤ1, χάρη στον Α΄ημιτελικό της Eurovision

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

antigoni-jalla-eurovision
MEDIA

Eurovision 2026: Τα προγνωστικά για τον β’ ημιτελικό: Φαβορί να προκριθεί η Κύπρος με το «Jalla» και την Antigoni

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Μεγάλη καταστροφή για τη χώρα εάν δεν βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 11:58
diamanti-ocean’s-dream.5
LIFESTYLE

Το σπάνιο διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων που πουλήθηκε για… 14,8 εκατ. ευρώ

floros_survivor
MEDIA

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη

1 / 3