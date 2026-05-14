Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την εμφάνιση της Κύπρου λίγο πριν τον Β’ Ημιτελικό

Bίντεο με ολόκληρη την εμφάνιση της Antigoni Buxton από την πρόβα που πραγματοποίησε λίγο πριν διαγωνιστεί στον Β΄Ημιτελικό της Eurovision είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στα εν λόγω πλάνα, βλέπουμε την τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Κύπρο στον διαγωνισμό να ανεβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, με ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα και ένα λευκό μαντήλι στα μαλλιά της, το οποίο πολύ γρήγορα ρίχνει στη σκηνή.

Αρχικά, η Antigoni Buxton ξεκινάει την ερμηνεία μόνη της πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ στη συνέχεια την πλαισιώνουν τέσσερις χορεύτριες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας η κάθε μία ένα μαντήλι, ενώ σε άλλο σημείο κρατούν από ένα πιάτο σε λευκό και μπλε χρώμα. Το χορευτικό συνεχίζει με μερικές από τις γυναίκες να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και άλλες κάτω από αυτό. Έπειτα, στο τραπέζι προστίθεται μία καρέκλα, με την Buxton να κάθεται πάνω της, κάνοντας μερικές κινήσεις.

Λίγο αργότερα, ξαπλώνει, για να περάσει -αμέσως μετά- στο τελευταίο μέρος του act της, όπου χορεύει μαζί την ομάδα της μπροστά στη σκηνή, την ώρα που φωτιές συμπληρώνουν το σκηνικό.

Διαβάστε επίσης:

Πόπη Διαμαντάκου: «Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Akylas υπηρετεί ακριβώς αυτό» (Video)

«Καμπανάκι» ΕΣΡ για την κάλυψη των τραγικών γεγονότων με το Survivor και τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη

Τηλεθέαση του ονείρου η χθεσινή (12/5) της ΕΡΤ1, χάρη στον Α΄ημιτελικό της Eurovision



