ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 09:16
Tο Ποντίκι Web

Antigoni Buxton: «Πριν ανέβω στη σκηνή, θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον Θεό» δήλωσε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision (Video)

Στη σκηνή της Eurovision για την πρώτη της πρόβα ανέβηκε η Antigoni Buxton η οποία μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της στον φετινό μουσικό διαγωνισμό όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο.

Η κάμερα της ΕΡΤ τη συνάντησε στο Τιρκουάζ Χαλί, με την ίδια να περιγράφει την εμπειρία ως εντυπωσιακή, γεμάτη ενέργεια, αλλά και άγχος, ενώ τόνισε πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμη και σωστή για τον ημιτελικό.

«Ένιωθα πολλή ενέργεια, λίγο nervous, αλλά ήταν πολύ ωραία να μπορούμε να κάνουμε αυτό, να το δούμε και να έχουμε τις πρόβες, για να το κάνουμε να είναι πολύ σωστό για το semi-final. Λίγο πριν ανέβω στη σκηνή θα θέλω να μιλήσω με τη μαμά μου και με τον μάνατζέρ μου και την ομάδα γενικά. Και με τον Θεό είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω δει ότι όλοι έχουν τρελαθεί με το ρούχο μας και με τη σκηνή. Νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου εκεί πάνω» πρόσθεσε στη συνέχεια, ευχαριστώντας την Ελλάδα για τη θερμή υποστήριξη προς την ίδια και το τραγούδι της.

Σημειώνεται ότι η Antigoni εμφανίζεται την Πέμπτη (14/5) στον Β’ Ημιτελικό στη θέση #8, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

