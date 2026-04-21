search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Antigoni Buxton: «Θέλω τη μαμά μου δίπλα μου στη Eurovision – Τους είπα πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε εγώ» (Video)

Για τη συμμετοχή της στη φετινή Eurovision όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το κομμάτι «Jalla» μίλησε η Antigoni, επισημαίνοντας ότι από μικρό παιδί είχε την επιθυμία τόσο να ασχοληθεί με το τραγούδι όσο και να βρεθεί στη σκηνή του μουσικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show», η τραγουδίστρια τόνισε ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή θέλει να έχει μαζί της και τη μητέρα της, υπογραμμίζοντας ότι ήταν όρος που η ίδια έθεση ότι η μαμά της θα βρίσκεται δίπλα της στον καναπέ της Eurovision.

«Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, η μουσική ήταν πάντα στο μυαλό μου. Η μαμά μου, η Tonia Buxton, είχε εκπομπές μαγειρικής στο Discovery Channel. Τη θέλω δίπλα μου στη Eurovision. Το έχω πει και στους υπεύθυνους πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε κι εγώ» είπε και πρόσθεσε:

«Είχα κόλλημα με το “My Number One” και την Έλενα Παπαρίζου. Από τότε πίστευα ότι θα πάω στη Eurovision. Όταν την είδα, είπα μέσα μου ότι θα το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσα και αναρωτιόμουν: “θα γίνει για μένα;”. Πάντα, όμως, ήξερα ότι θα συμβεί, απλώς στην ώρα του».

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3