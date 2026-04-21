Antigoni Buxton: «Θέλω τη μαμά μου δίπλα μου στη Eurovision – Τους είπα πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε εγώ» (Video)

Για τη συμμετοχή της στη φετινή Eurovision όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το κομμάτι «Jalla» μίλησε η Antigoni, επισημαίνοντας ότι από μικρό παιδί είχε την επιθυμία τόσο να ασχοληθεί με το τραγούδι όσο και να βρεθεί στη σκηνή του μουσικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show», η τραγουδίστρια τόνισε ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή θέλει να έχει μαζί της και τη μητέρα της, υπογραμμίζοντας ότι ήταν όρος που η ίδια έθεση ότι η μαμά της θα βρίσκεται δίπλα της στον καναπέ της Eurovision.

«Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, η μουσική ήταν πάντα στο μυαλό μου. Η μαμά μου, η Tonia Buxton, είχε εκπομπές μαγειρικής στο Discovery Channel. Τη θέλω δίπλα μου στη Eurovision. Το έχω πει και στους υπεύθυνους πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε κι εγώ» είπε και πρόσθεσε:

«Είχα κόλλημα με το “My Number One” και την Έλενα Παπαρίζου. Από τότε πίστευα ότι θα πάω στη Eurovision. Όταν την είδα, είπα μέσα μου ότι θα το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσα και αναρωτιόμουν: “θα γίνει για μένα;”. Πάντα, όμως, ήξερα ότι θα συμβεί, απλώς στην ώρα του».

Η «Θεοπούλα» επιστρέφει με… Eurovision διάθεση – Η εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεο κλιπ του Ακύλα για το «Ferto»

Ο Άκης Πετρετζίκης συνάντησε τον Jamie Oliver: «Μείνετε συντονισμένοι»

Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης που βρέθηκε διαμελισμένη στο αυτοκίνητό του



