20.04.2026 23:36

Η «Θεοπούλα» επιστρέφει με… Eurovision διάθεση – Η εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεο κλιπ του Ακύλα για το «Ferto»

Μια απρόσμενη σύμπραξη ετοιμάζεται να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά 5» θα εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ του Ακύλα για το τραγούδι «Ferto», που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της «Θεοπούλας», δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίας της σε καλλιτεχνική εκδήλωση στην Αιτωλοακαρνανία, τον τόπο καταγωγής της.

Όπως μεταδίδει το sinidisi.gr, η γνωστή ηθοποιός προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερη εμφάνιση στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto».

Η ίδια μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».

Η συμμετοχή της Παπαθεοδώρου στο project αναμένεται να δώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στο βίντεο κλιπ, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό.

