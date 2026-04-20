Η «Θεοπούλα» επιστρέφει με… Eurovision διάθεση – Η εμφάνιση-έκπληξη στο βίντεο κλιπ του Ακύλα για το «Ferto»

Μια απρόσμενη σύμπραξη ετοιμάζεται να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά 5» θα εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ του Ακύλα για το τραγούδι «Ferto», που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.
Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της «Θεοπούλας», δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίας της σε καλλιτεχνική εκδήλωση στην Αιτωλοακαρνανία, τον τόπο καταγωγής της.
Όπως μεταδίδει το sinidisi.gr, η γνωστή ηθοποιός προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερη εμφάνιση στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto».
Η ίδια μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».
Η συμμετοχή της Παπαθεοδώρου στο project αναμένεται να δώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στο βίντεο κλιπ, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
