Κρεμλίνο: Ενήμερος ο Πούτιν για την επιστολή Ζελένσκι – Πιθανά και εντός της μέρας η απάντηση

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για την ανοικτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ναι, στη διάρκεια της νύκτας δώσαμε ήδη στον Βλαντιμίρ Πούτιν τη γραπτή εκδοχή. Αυτό που ήρθε από τα μέσα ενημέρωσης πέρασε στον πρόεδρο και εκείνος το εξέτασε. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το Izvestia για την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε χθες, Πέμπτη 4/6, την ανοικτή επιστολή του προς τον Πούτιν, στην οποία προτείνει να συναντηθούν οι δύο ηγέτες για να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει να πολεμά.

Στην επιστολή του, ο ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει ακόμα πως οι Ρώσοι έχουν κουραστεί τόσο από τον Πούτιν όσο και από τον πόλεμο.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό ο Πούτιν να σχολιάσει την επιστολή στη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, στην οποία πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία σήμερα το απόγευμα.

Πρόταση Ζελένσκι για συνομιλίες σε ουδέτερη χώρα

Στην επιστολή του, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν σε ουδέτερη τρίτη χώρα, αποκλείοντας τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο ως πιθανούς τόπους διεξαγωγής.

Μεταξύ των χωρών που ανέφερε ως πιθανούς οικοδεσπότες ήταν η Ελβετία, η Τουρκία και αραβικά κράτη.

Παράλληλα, πρότεινε πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διάστημα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, καθώς και ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων ως πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης την επιστροφή πολιτών και παιδιών που, σύμφωνα με το Κίεβο, μεταφέρθηκαν από την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου.

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