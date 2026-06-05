Ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε απευθείας διαπραγματεύσεις για ειρήνη: Νέα βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία, πιέσεις Τραμπ για συμφωνία

Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό συμβολισμό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε δημόσια επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον σε απευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια επιστολή που απευθύνει προσωπικά στον Πούτιν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών, οι διεθνείς πιέσεις και οι γεωπολιτικές ισορροπίες φαίνεται να εισέρχονται σε νέα φάση.

«Προτείνω μια συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι μόνο οι ηγέτες μπορούν να επιλύσουν τα βασικά ζητήματα της σύγκρουσης.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Πρόταση για συνομιλίες σε ουδέτερη χώρα

Στην επιστολή του, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν σε ουδέτερη τρίτη χώρα, αποκλείοντας τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο ως πιθανούς τόπους διεξαγωγής.

Μεταξύ των χωρών που ανέφερε ως πιθανούς οικοδεσπότες ήταν η Ελβετία, η Τουρκία και αραβικά κράτη.

Παράλληλα, πρότεινε πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διάστημα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, καθώς και ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων ως πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης την επιστροφή πολιτών και παιδιών που, σύμφωνα με το Κίεβο, μεταφέρθηκαν από την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου.

«Η Ρωσία θέλει να παρατείνει τον πόλεμο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως η Μόσχα εξετάζει σχέδια παράτασης της σύγκρουσης έως το 2027 ή ακόμη και το 2028.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία επιχειρεί να αντισταθμίσει τις δυσκολίες στο χερσαίο μέτωπο με εντατικοποίηση των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και αεροπορικά πλήγματα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να εμπλέξει βαθύτερα τη Λευκορωσία στον πόλεμο, ενώ επιδιώκει αποσταθεροποίηση και στην περιοχή της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία αρχίζει να αισθάνεται σοβαρές πιέσεις από τον πόλεμο, επικαλούμενος επιθέσεις ουκρανικών drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, οικονομικά προβλήματα, ελλείψεις καυσίμων και αυξανόμενη ανάγκη νέας στρατιωτικής κινητοποίησης.

Οι δηλώσεις Πούτιν και οι επιθέσεις με drones

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ενισχύσει περαιτέρω τα συστήματα αεράμυνας απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις με drones, οι οποίες το τελευταίο διάστημα φτάνουν όλο και βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια.

Μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι ορισμένες επιθέσεις καταφέρνουν να διαπεράσουν τη ρωσική αεράμυνα.

«Προς λύπη μας, κάποιες περνούν. Πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα αεράμυνας και θα το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη θητεία του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε «Η θητεία του έχει λήξει εδώ και δύο χρόνια. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για εκλογές στην Ουκρανία, αλλά τα πράγματα είναι πλέον ήρεμα εκεί». «Θα γίνουν εκλογές ή όχι;» ρώτησε ο Πούτιν.

Επίσης πρόσθεσε ότι το ουκρανικό σύνταγμα δεν επιτρέπει επανεκλογή για άλλα πέντε χρόνια.

Putin on Zelensky:



Two years. Exactly to the day — May 20, 2024. The mandate of Mr. Zelensky expired. His presidential mandate expired.



The beginning of this year, people started talking about the elections in Ukraine. We don't hear any news about it now. Will they hold… pic.twitter.com/xhavzFtxLU — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

«Εάν υπάρχει η επιθυμία να τερματιστεί η σύγκρουση, και η Μόσχα όντως έχει τέτοια επιθυμία , η Ρωσία θα βρει κάποιον να υπογράψει συμφωνία», τόνισε ο πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, για τις προσπάθειες του Τραμπ κι αν πιστεύει ότι το Ιράν τον έχει αποσπάσει από την Ουκρανία καθώς επίσης αν σχεδιάζει ο Ρώσος ηγέτης να παραμείνει στο αξίωμα μέχρι το 2036, είπε μόνο «Μόνο ο Θεός ξέρει».

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του φόρουμ, ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη και έπληξε κοντινή ναυτική βάση, σκιάζοντας τη σημαντικότερη οικονομική διοργάνωση που φιλοξενεί κάθε χρόνο το Κρεμλίνο.

Παρέμβαση Τραμπ και νέα στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική εξέλιξη» το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι και Πούτιν, δηλώνοντας ότι και οι δύο πλευρές θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς.

«Θα ήταν σπουδαίο αν συναντηθούν. Πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο.

Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?



Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/80yAEicoZJ — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νέο νομοσχέδιο για στρατιωτική και οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, παρά τις αντιδράσεις μέρους των Ρεπουμπλικάνων.

Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε άμεση βοήθεια προς το Κίεβο και δυνατότητα παροχής ακόμη 8 δισ. δολαρίων μέσω δανείων για την άμυνα και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Πέντε χρόνια πολέμου χωρίς ορατό τέλος

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, οι διεθνείς πιέσεις για επανέναρξη διαπραγματεύσεων αυξάνονται, χωρίς όμως να διαφαίνεται ακόμη σαφής προοπτική συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν δεν έχει ακόμη δει την επιστολή Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι ο Ουκρανός πρόεδρος μπορεί να μεταβεί στη Μόσχα αν επιθυμεί συνομιλίες.

Zelensky addressed Putin directly, saying Ukraine is ready for talks, a full ceasefire during negotiations and an all-for-all prisoner exchange. Peskov said the Kremlin saw the letter, will brief Putin later, and repeated that Zelensky can come to Moscow. #Ukraine pic.twitter.com/JMRLTsA9qx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026

Την ίδια ώρα, οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ και οι δύο πλευρές επιχειρούν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση τόσο στο πεδίο όσο και στο διπλωματικό επίπεδο.

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