Η αγωνία κορυφώνεται στη Γαλλία για τη Λιάνα: Η σορός που βρέθηκε ανήκει σε παιδί και φορά παρόμοια ρούχα με το κορίτσι που εξαφανίστηκε

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γαλλία μετά τον εντοπισμό σορού παιδιού σε απομονωμένη αγροτική περιοχή, επτά ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Λιάνα, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα και παραμένει ανοιχτή μέχρι την επίσημη ταυτοποίηση.

Οι έρευνες των αρχών, που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη από την ημέρα της εξαφάνισης, φαίνεται να οδηγούνται στο πιο τραγικό σενάριο, ενώ η οικογένεια και η κοινή γνώμη παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Ο εισαγγελέας της Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, ανακοίνωσε ότι η σορός που βρέθηκε «φαίνεται να είναι παιδιού» και ότι «φορά ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της».

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η νεκροψία «θα διεξαχθεί τις επόμενες ώρες» προκειμένου «να ταυτοποιηθεί επίσημα η σορός και να προταθούν ιατροδικαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια θανάτου».

Η Λιάνα εξαφανίστηκε την Παρασκευή (29/05) γύρω στις τρεις το απόγευμα (τοπική ώρα) αφού έφυγε από το σχολείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την είδαν μέσα στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου άνδρα, του οποίου η μία από τις δύο κόρες είναι συμμαθήτρια και καλύτερη φίλη της 11χρονης. Τις σχετικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει και το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασε η χωροφυλακή από κάμερες της περιοχής.

Συνελήφθη ο πατέρας συμμαθήτριας της 11χρονης, στο μικροσκόπιο το αυτοκίνητό του

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο κύριος ύποπτος Ζερόμ Μπαρελά συνελήφθη και στις ερωτήσεις των Αρχών για την εξαφάνιση της Λιάνα δήλωσε πως πράγματι η μαθήτρια μπήκε στο αυτοκίνητό του για να την μεταφέρει μέχρι την δημοτική πισίνα της πόλης όπου και την άφησε. Φαίνεται όμως πως όσα είπε δεν έπεισαν και έτσι τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της «απαγωγής και παράνομης κράτησης ανηλίκου κάτω των 15 ετών».

Η Λιάνα εθεάθη για τελευταία φορά μέσα στο αυτοκίνητο του Ζερόμ Μπαρελά και αυτό ακριβώς το αμάξι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι αρχές λαμβάνουν δείγματα και γενετικό υλικό από τα καθίσματα των επιβατών, αλλά και από το πορτμπαγκάζ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μαθήτρια κρατήθηκε εκεί με τη βία.

«Εξετάζονται smartwatch, το κινητό τηλέφωνο και όλο το αυτοκίνητο, με την ελπίδα ότι όλα αυτά θα αποδώσουν καρπούς», διευκρινίζει ο Ζακ Νταλέστ πρώην γενικός εισαγγελέας του στη Γκρενόμπλ.

Οι ερευνητές εστιάζουν επίσης στο GPS του αυτοκινήτου, προκειμένου να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις μετακινήσεις του υπόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η εξέταση του αυτοκινήτου του βασικού υπόπτου δεν αποκάλυψε μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Οι ερευνητές εντόπισαν γενετικό υλικό της Lyhanna στο εσωτερικό του οχήματος, γεγονός που δεν θεωρείται ασυνήθιστο, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας που φέρονται να δείχνουν το κορίτσι να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο την ημέρα της εξαφάνισής του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν βρέθηκαν ύποπτα ίχνη ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν μέχρι στιγμής τέλεση εγκληματικής πράξης. Η ψηφιακή ανάλυση του οχήματος συνεχίζεται.

Οι έρευνες διεξάγονται με απόλυτη σχολαστικότητα, καθώς το προφίλ του Ζερόμ Μπαρελά προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία στις Αρχές. Οι μαρτυρίες συσσωρεύονται και αρχίζουν να συνδέονται με προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις εις βάρος του.

Το παρελθόν του συλληφθέντος 41χρονου – Τρεις καταγγελίες για βιασμό

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μπαρελά ξεσκέπασε τη δράση του φερόμενου παιδεραστή. Την ίδια ώρα οι δικαστικές αρχές φέρνουν στο φως νέες, εξαιρετικά σοβαρές λεπτομέρειες για τη δράση του, οι οποίες εντείνουν τις αντιδράσεις για την ολιγωρία της Δικαιοσύνης που προηγήθηκε της εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna.

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Lyhanna, διοικητικό στέλεχος του λυκείου Maréchal-Lannes στο διαμέρισμα Gers «επικοινώνησε αυθόρμητα με την Αστυνομία για να αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είχε απολυθεί το 2020, όταν εργαζόταν εκεί ως υπάλληλος καθαριότητας», δήλωσε η εισαγγελέας.

Η απόλυση αυτή είχε γίνει «λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου». Αυτή τη στιγμή διεξάγονται επείγοντες έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό είχε αναφερθεί τότε στις δικαστικές αρχές, καθώς, μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει εντοπίσει καμία σχετική δικογραφία.

Τον Δεκέμβριο του 2017 μία μητέρα τον κατήγγειλε για σχέση με την 17χρονη κόρη της. Η 17χρονη όμως δήλωσε στις Αρχές ότι η σχέση τους ήταν συναινετική.

Η πρώτη επίσημη καταγγελία για βιασμό έγινε το 2022 και αφορούσαν πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2020 σε βάρος ενός 7χρονου τότε παιδιού, μέσα στο σπίτι του υπόπτου. Ως εκ τούτου, η καταγγελία μπήκε στο αρχείο το 2024. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αυτή πρόκειται τώρα να επανεξεταστεί.

Μια άλλη καταγγελία είχε κατατεθεί στις 22 Αυγούστου 2025 από τη μητέρα της Ρόζα (όνομα που άλλαξε για λόγους προστασίας) ενός κοριτσιού γεννημένου το 2014. Η μητέρα κατήγγειλε βιασμούς που σημειώθηκαν «μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι» του υπόπτου.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα μήνες από την κατάθεση της μήνυσης, ο ύποπτος δεν είχε καν κληθεί για κατάθεση. Μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι «κατέρρευσε» όταν η κόρη της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Η εισαγγελέας ανακοίνωσε μία νέα καταγγελία αυτή την εβδομάδα, η οποία αφορά επίσης βιασμό ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, πρόκειται για τη μήνυση που κατέθεσε ο Νικολά Λ. για πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της κόρης του.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κοινωνική λειτουργός του παιδιού του είχε κάνει σχετική αναφορά ήδη από τον Μάρτιο του 2026. Ο ίδιος εξήγησε ότι επικοινώνησε αμέσως με τις αρχές μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά ήταν ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης.

Δεχόταν bullying στο σχολείο η 11χρονη, υποστηρίζουν συμμαθήτριές της

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα και το περιβάλλον της μικρής μαθήτριας. Όπως αποκαλύπτει το TF1 Info συμμαθήτριες της 11χρονης δήλωσαν πως η μαθήτρια δεχόταν συστηματικό bullying από αρκετούς συμμαθητές της. «Τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά για την Λιάνα. Την εκφόβιζαν τα αγόρια. Γενικά κανείς δεν την συμπαθούσε στην τάξη…», δήλωσε συμμαθήτρια της Λιάνα. Μια άλλη συμμαθήτρια της ανέφερε πως η 11χρονη νωρίτερα την ημέρα της εξαφάνισής της είχε δεχθεί φραστική επίθεση από ομάδα μαθητών και άκουσε μια μαθήτρια να λέει ότι «της άξιζε να την χαστουκίσουν».

Σύμφωνα με την συμμαθήτρια της Λιάνα την ίδια μέρα η 11χρονη έφυγε από το σχολείο στις 3 μ.μ. ενώ κανονικά τα μαθήματα τελειώνουν στις 5 μ.μ.

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