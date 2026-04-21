ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών, με τριετή αναστολή, για φράση με σεξουαλικό υπονοούμενο που απηύθυνε σε μαθήτριά του, σύμφωνα με απόφαση Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον έκρινε ένοχο – και σε δεύτερο βαθμό – για κατάχρηση ανηλίκου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τον Μάιο του 2021 σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου φοιτούσε η 17 ετών, τότε, μαθήτρια λυκείου. Η επίδικη φράση ειπώθηκε ως απάντηση σε προβληματισμό που διατύπωσε η μαθήτρια και αφορούσε το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που είχε προηγηθεί. Η ίδια, όπως κατήγγειλε, θεώρησε την απάντηση προσβλητική και με σεξουαλικό υπαινιγμό.

Για παρερμηνεία έκανε λόγο ο καθηγητής

«Είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός και δεν έδωσα ποτέ κανένα δικαίωμα» είπε στην απολογία του ο καθηγητής, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία. Απολογήθηκε δε, πως το συμβάν έγινε στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας πριν αποχωρήσουν οι μαθητές και ενώπιόν τους, κάτι που ήρθε σε αντίθεση με όσα ανέφερε η 22χρονη -σήμερα- καταγγέλλουσα.

Ζητώντας την καταδίκη του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας της Έδρας σχολιάζοντας την επίδικη φράση μίλησε για «σεξουαλικό υπονοούμενο», ενώ διαπίστωσε αντιφάσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, εν αντιθέσει με την «αξιόπιστη, σταθερή και χωρίς αντιφάσεις» κατάθεση της καταγγέλλουσας.

Διαβάστε επίσης:

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη (Video)

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Υποψίες για γυναικοκτονία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Τι είχε καταθέσει στις Αρχές

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι 50χρονος





Οι δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν γίνονται ολοένα και πιο χαοτικές

Τσίπρας για Μπουτάρη: Η διαδρομή του πηγή αισιοδοξίας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε

Κάλας: Να σέβεται η Τουρκία την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους

Θεσσαλονίκη: Σάλος με το πρόστιμο του Δήμου στους μουσικούς του δρόμου – «Μας έκαναν να αισθανθούμε ότι κάνουμε κάτι εγκληματικό»

Τρία… Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (20/4)

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

