Θεσσαλονίκη: Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλικό υπαινιγμό σε μαθήτριά του

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών, με τριετή αναστολή, για φράση με σεξουαλικό υπονοούμενο που απηύθυνε σε μαθήτριά του, σύμφωνα με απόφαση Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον έκρινε ένοχο – και σε δεύτερο βαθμό – για κατάχρηση ανηλίκου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε τον Μάιο του 2021 σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου φοιτούσε η 17 ετών, τότε, μαθήτρια λυκείου. Η επίδικη φράση ειπώθηκε ως απάντηση σε προβληματισμό που διατύπωσε η μαθήτρια και αφορούσε το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που είχε προηγηθεί. Η ίδια, όπως κατήγγειλε, θεώρησε την απάντηση προσβλητική και με σεξουαλικό υπαινιγμό.
«Είμαι 30 χρόνια εκπαιδευτικός και δεν έδωσα ποτέ κανένα δικαίωμα» είπε στην απολογία του ο καθηγητής, κάνοντας λόγο για παρερμηνεία. Απολογήθηκε δε, πως το συμβάν έγινε στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας πριν αποχωρήσουν οι μαθητές και ενώπιόν τους, κάτι που ήρθε σε αντίθεση με όσα ανέφερε η 22χρονη -σήμερα- καταγγέλλουσα.
Ζητώντας την καταδίκη του κατηγορουμένου, ο εισαγγελέας της Έδρας σχολιάζοντας την επίδικη φράση μίλησε για «σεξουαλικό υπονοούμενο», ενώ διαπίστωσε αντιφάσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, εν αντιθέσει με την «αξιόπιστη, σταθερή και χωρίς αντιφάσεις» κατάθεση της καταγγέλλουσας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
