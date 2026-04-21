Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι 50χρονος

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης, 21/4, σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας, τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του κατά τη διάρκεια εργασιών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

