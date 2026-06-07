Σοκ: Κατέρρευσε πάλι στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έρικσεν! – Πήγε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του (video)

Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία.

Λίγο πριν το Μουντιάλ, μνήμες… Euro 2020 ήρθαν με την εικόνα του Δανού μέσου να καταρρέει για δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο.

Σήμερα έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ουκρανία στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Αμέσως συμπαίκτες και αντίπαλοι πήγαν από πάνω του και έκαναν έναν κύκλο για να μην φανεί στον κόσμο η εικόνα του αρχηγού της Δανίας σωριασμένο στο έδαφος.

🚨HORRIBLE: Christian Eriksen has collapsed on the pitch… again 😳 pic.twitter.com/33OHazV7M3 — F With United (@FWithUnited) June 7, 2026

Ο 34χρονος μέσος παρέμεινε για λίγα λεπτά χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, με την αγωνία να είναι πάλι τεράστια. Με την βοήθεια των γιατρών στο γήπεδο, επανήλθε και μεταφέρθηκε με φορείο σε νοσοκομείο…

Certainly appears as if something happened to Christian Eriksen during the Denmark Ukraine match. 🙏 pic.twitter.com/sny3xdeuB9 June 7, 2026

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