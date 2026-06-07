search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 22:53
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 21:13

Σοκ: Κατέρρευσε πάλι στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έρικσεν! – Πήγε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του (video)

07.06.2026 21:13
christian-ericksen

Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία.

Λίγο πριν το Μουντιάλ, μνήμες… Euro 2020 ήρθαν με την εικόνα του Δανού μέσου να καταρρέει για δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο.

Σήμερα έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ουκρανία στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Αμέσως συμπαίκτες και αντίπαλοι πήγαν από πάνω του και έκαναν έναν κύκλο για να μην φανεί στον κόσμο η εικόνα του αρχηγού της Δανίας σωριασμένο στο έδαφος.

Ο 34χρονος μέσος παρέμεινε για λίγα λεπτά χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, με την αγωνία να είναι πάλι τεράστια. Με την βοήθεια των γιατρών στο γήπεδο, επανήλθε και μεταφέρθηκε με φορείο σε νοσοκομείο…

Διαβάστε επίσης:

Diamond League Στοκχόλμης: Τεράστια έκπληξη με Ντουπλάντις, δεν πέρασε τα έξι μέτρα και έμεινε 2ος (Videos)

Μουντιάλ: Το oldschool πούλμαν της Εθνικής Κουρασάο που έγινε viral (Video)

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: H απάντηση στον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία στην ΕΡΤ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos 760- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παίζει και το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου για τον ανασχηματισμό

kourti
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Κούρτι – Απώλεια 9 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του Δεκέμβρη

iranBalistic
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

trump-dimosiografos
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα χυδαία επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: Είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» (video)

sillipsi-dalamanga1
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα που σκότωσε Έλληνα ομογενή στο Σίνδεϊ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 22:53
loverdos 760- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παίζει και το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου για τον ανασχηματισμό

kourti
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Κούρτι – Απώλεια 9 μονάδων σε σχέση με τις εκλογές του Δεκέμβρη

iranBalistic
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

1 / 3