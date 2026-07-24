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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

24.07.2026 08:00

Podcast – Στοκχόλμη (2): Σύγχρονη και κλασική τέχνη

24.07.2026 08:00
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Δεν τα παρατάμε με τον περίπατο, τον οποίον ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο στη Στοκχόλμη, μόνον που τώρα εισερχόμαστε και σε χώρους, όπου ανθεί η τέχνη, σε όλες της τις εκδοχές.

Ουσιαστικά, κρατήσαμε τον περίπατο στην Γκάμπλα Σταν, την παλιά πόλη, εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Οι δρόμοι είναι στενοί, τα οικήματα τριώροφα και πολύχρωμα (στο χρώμα της μουστάρδας και του σαλαμιού, η ζωή έντονη, τα μπαρ πολλά. Μόνον που δεν μπορείς να βγάλεις το αλκοόλ έξω από αυτά, ενώ οφείλεις να καπνίσεις στα είκοσι μέτρα απόσταση. Άρα, ποτό και τσιγάρο μαζί, δύσκολος συνδυασμός. Ανάμεσα στα γραφικά, ταπεινά σπίτια -ούπς!- ένα παλάτι. Είναι το γνωστό παλάτι με τον πυλωρό των «Τριών κορώνων», το οποίο λειτουργεί και ως μουσείο.

Αλλά τα μουσεία του σημερινού περίπατου είναι άλλα, πιο κοντά στην τέχνη. Αν είστε του κλασικού, τότε το Εθνικό Μουσείο, με την Πινακοθήκη, θα σας αποζημιώσει με έργα του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, πολλά από αυτά να ανήκουν στην κατηγορία των αριστουργημάτων. Αλλά και η μοντέρνα τέχνη, πέρα από τα έργα της, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, έχει να προτείνει και το ίδιο το κτίσμα του μουσείου. Είναι το ίδιο που γνωρίσαμε στη βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία «Το τετράγωνο».

Και πράγματι, μοιάζει όλο με έναν τεράστιο κύβο, όπου και τα παιχνίδια του εξωτερικού χώρου αποτελούν έργα τελώνης-installations. Πέρα από αυτά, η ντίβα των μουσείων είναι το «Βάζα», εκεί όπου έρχεται κάποιος σε επαφή με το ομώνυμο πλοίο, που έπλευσε μόλις… είκοσι μέτρα. Μετά βυθίστηκε, αλλά όταν ανασύρθηκε, το 1961, φάνηκε πιο χρήσιμο ως τόπος ξενάγησης σε ένα μοναδικό μνημείο ναυσιπλοΐας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 09:18
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