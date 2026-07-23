search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 08:23
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

23.07.2026 08:00

Podcast – Διονύσης Τσακνής: «Η μουσική που γράφω για το θέατρο, υπηρετεί πάντα το σκηνοθέτη και την παράσταση»

23.07.2026 08:00
PODCAST TSAKNIS SITE 23.07

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια ιστορίας του παρουσιάζοντας φέτος το καλοκαίρι το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος» σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ.

Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Παντελής Ψακίδης, πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση που σηματοδοτείται από τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και από τα 90 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Federico García Lorca.

Η Πρεμιέρα εγινε την 1 Ιουλίου στην Λάρισα και ακολουθει περιοδεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει για το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής.

Με αυτή την αφορμή ο σπουδαίος συνθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συνομιλίας, μας θύμισε ότι πρωτοέγραψε μουσική για αυτό το έργο όταν παίχτηκε ξανά το 2009. Τότε όπως είπε ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, τώρα χρειάστηκε να κάνει κάποιες διορθώσεις, χαρακτηριστικά είπε ότι «ακούγοντας το υλικό μετά από καιρό, θέλησα να επέμβω». Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που συνθέτει τις μουσικές του για το θέατρο και θυμήθηκε ότι πρώτα έγραψε μουσική για θέατρο πίσω στο 1984 και μετά μπήκε στη δισκογραφία.

Είπε επίσης ότι ο συνθέτης πρέπει να γράφει και να σβήνει ταυτόχρονα: «Το μεγαλύτερο όπλο του συνθέτη είναι η γομολάστιχα». Η συζήτησή μας έκλεισε με τον συνθέτη να λέει ότι όσοι γράφουν μουσική για θέατρο, πρέπει να συνεργάζονται στενά με τον σκηνοθέτη. «Έχω δει συνθέτες να καπελώνουν με τη μουσική τους τη σκηνοθεσία μιας παράστασης», είπε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης

Κώστας Νικούλι: «Θα ήθελα πολύ να παίξω σε παράσταση στην πατρίδα μου, στους Άγιους Σαράντα»

Podcast – Πάνος Δημάκης: «Κέρδισα πολλά χρήματα ως παίκτης τηλεπαιχνιδιών»

Podcast – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Κίνητρο για να παίξω τη Λυσιστράτη ήταν ο διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέρης Πελτέκης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalymnos_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

akropoli-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Σήμερα η απολογία του 60χρονου

PODCAST TSAKNIS SITE 23.07
PODCASTS

Podcast – Διονύσης Τσακνής: «Η μουσική που γράφω για το θέατρο, υπηρετεί πάντα το σκηνοθέτη και την παράσταση»

e-65
ΕΛΛΑΔΑ

Ε65: Εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά – Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος

thessaloniki_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου – Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

Koropi
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

gata_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας στην Αθήνα: Οι αδέσποτες γάτες δίνουν καθημερινή μάχη για νερό και σκιά

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε η Κωνσταντοπούλου θα παρευρεθεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 08:22
kalymnos_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο

akropoli-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Σήμερα η απολογία του 60χρονου

PODCAST TSAKNIS SITE 23.07
PODCASTS

Podcast – Διονύσης Τσακνής: «Η μουσική που γράφω για το θέατρο, υπηρετεί πάντα το σκηνοθέτη και την παράσταση»

1 / 3