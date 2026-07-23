Podcast – Διονύσης Τσακνής: «Η μουσική που γράφω για το θέατρο, υπηρετεί πάντα το σκηνοθέτη και την παράσταση»

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Με μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια ιστορίας του παρουσιάζοντας φέτος το καλοκαίρι το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος» σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ.

Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Παντελής Ψακίδης, πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση που σηματοδοτείται από τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και από τα 90 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Federico García Lorca.

Η Πρεμιέρα εγινε την 1 Ιουλίου στην Λάρισα και ακολουθει περιοδεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει για το αριστούργημα του Federico García Lorca «Ματωμένος Γάμος», σε μια χρονιά συμβολική, όπου τα 50 χρόνια του Θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Ζιάκας, και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής.

Με αυτή την αφορμή ο σπουδαίος συνθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συνομιλίας, μας θύμισε ότι πρωτοέγραψε μουσική για αυτό το έργο όταν παίχτηκε ξανά το 2009. Τότε όπως είπε ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, τώρα χρειάστηκε να κάνει κάποιες διορθώσεις, χαρακτηριστικά είπε ότι «ακούγοντας το υλικό μετά από καιρό, θέλησα να επέμβω». Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που συνθέτει τις μουσικές του για το θέατρο και θυμήθηκε ότι πρώτα έγραψε μουσική για θέατρο πίσω στο 1984 και μετά μπήκε στη δισκογραφία.

Είπε επίσης ότι ο συνθέτης πρέπει να γράφει και να σβήνει ταυτόχρονα: «Το μεγαλύτερο όπλο του συνθέτη είναι η γομολάστιχα». Η συζήτησή μας έκλεισε με τον συνθέτη να λέει ότι όσοι γράφουν μουσική για θέατρο, πρέπει να συνεργάζονται στενά με τον σκηνοθέτη. «Έχω δει συνθέτες να καπελώνουν με τη μουσική τους τη σκηνοθεσία μιας παράστασης», είπε κλείνοντας.

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