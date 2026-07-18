Podcast – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: «Κίνητρο για να παίξω τη Λυσιστράτη ήταν ο διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέρης Πελτέκης»

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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2026 την παραγωγή «Λυσιστράτη», μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη, με την οποία θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.

Στον ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.

Με αυτή την αφορμή, η σπουδαία ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Το «ταξίδι» ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, στις 30 Ιουνίου, και θα ακολουθήσει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ παρουσιάστηκε στη Ρώμη, στο Θέατρο Teatro di Ostia, στο πλαίσιο του «Teatro Ostia Antica Festival», σε συνεργασία με το «Teatro di Roma», στις 4 και 5 Ιουλίου. Η «Λυσιστράτη» θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Μιλώντας στο topontiki.gr από την Ιταλία, όπου τη συναντήσαμε, εξέφρασε τον μεγάλο ενθουσιασμό της για την παρουσία της παράστασης εκεί, σε ένα τόσο όμορφο, ιστορικό και σημαντικό θέατρο, όπως το Θέατρο Teatro di Ostia. Σχετικά με την παράσταση, η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη.

Στο σημείο αυτό μίλησε για τη νέα συνεργασία της με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριο Πελτέκη, λέγοντας ότι αυτός είναι ο λόγος της συμμετοχής της στην παράσταση. Χαριτολογώντας, είπε: «Πάντα λέω ότι τελείωσα με το θέατρο και πάντα ξεκινάω από την αρχή, αν οι συνεργασίες και τα έργα με ενδιαφέρουν».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ιεροτελεστία της Επιδαύρου και στο πόσο σημαντικό είναι για έναν ηθοποιό να παίξει εκεί, όπου ακόμα και τα μάρμαρα είναι γεμάτα μνήμες.

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