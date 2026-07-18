Σεισμός 5 Ρίχτερ στη νοτιανατολική Τουρκία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σεισμός, μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχία Μαλάτεια της νοτιανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Σύμφωνα με την Τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 06:20 τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί (Battalgazi) της Μαλάτειας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,59 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.
Διαβάστε επίσης:
«Έγιναν όλα στάχτη»: Στο έλεος των πυρκαγιών ο Καναδάς – Ανεξέλεγκτα περισσότερα από 200 μέτωπα
Άλλο ένα άστοχο σχέδιο για το Κυπριακό: Πρόταση για… χαλαρή συνομοσπονδία με κύρια χαρακτηριστικά λύσης δύο κρατών
Οι Patriot των άλλων δεν είναι πια αρκετοί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.