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18.07.2026 08:02

Σεισμός 5 Ρίχτερ στη νοτιανατολική Τουρκία

18.07.2026 08:02
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credit: Shutterstock

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Σεισμός, μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχία Μαλάτεια της νοτιανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την Τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 06:20 τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Μπαταλγκαζί (Battalgazi) της Μαλάτειας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,59 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

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