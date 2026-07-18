Νέα ιρανικά πλήγματα στο βόρειο Ιράκ – Νεκροί εννέα Κούρδοι μαχητές

Takeaways by to pontiki AI Εννέα Κούρδοι μαχητές έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο βόρειο Ιράκ.

Το εξόριστο κόμμα Κομάλα απέδωσε τα πλήγματα στο ιρανικό καθεστώς, καταδικάζοντας την ενέργεια ως άνανδρη επίθεση.

Επιπλέον, δύο ακόμη μέλη της ίδιας οργάνωσης τραυματίστηκαν σε ξεχωριστό στρατόπεδο που στοχοποιήθηκε στην ίδια περιοχή.

Οι ιρακινές αρχές κατήγγειλαν την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό της κλιμάκωσης.

Παράλληλα, ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ, αναχαίτισε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Αρμπίλ χωρίς να προκληθούν θύματα.

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Εννέα Κούρδοι μαχητές σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ, ενημέρωσε το κίνημά τους, αποδίδοντας την επίθεση στο Ιράν.

«Στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το ιρανικό καθεστώς επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε στρατόπεδο» που ανήκει στο εξόριστο κόμμα Κομάλα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της οργάνωσης, ο Ιντρίς Κολουαζί. Τα πλήγματα, κοντά στη Σουλεϊμανίγια, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τον ίδιο.

🔹İran tarafından Irak'ın kuzeyine ateşlenen balistik füzeler sonucu İran karşıtı Komala örgütünden 9 kişi öldü. pic.twitter.com/AQoBasDX4k — IRGC_TR (@IRGC_TR) July 17, 2026

Το κόμμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδίκασε» τα «άνανδρα» πλήγματα.

Άλλο στρατόπεδο στοχοποιήθηκε επίσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη δυο μέλη της παράταξης, είπε ο Αμζάντ Παναχί, μέλος του κόμματος Κομάλα.

Ενώ, σε χωριστό συμβάν στην ίδια περιοχή, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, αποθήκη όπλων των κούρδων ανταρτών χτυπήθηκε από πύραυλο στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε κουρδικό ένοπλο κίνημα.

Στο στόχαστρο επιθέσεων

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, η περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο ίδιο το Ιράν, όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν δυνάμεις της εξόριστης κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

Οι επιθέσεις που αναφέρθηκαν χθες από το Κομάλα είναι οι πιο πολύνεκρες από την κήρυξη της εκεχειρίας. Οι αντάρτες είχαν σχεδόν αδειάσει τα στρατόπεδα και τις βάσεις τους.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας του ιρακινού Κουρδιστάν ανέφεραν ότι ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ αναχαίτισε οκτώ drones στους αιθέρες της Αρμπίλ, πρωτεύουσας της περιοχής, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές, κατ’ αυτές.

Νέες ισχυρές εκρήξεις

Και χθες βράδυ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νέες ισχυρές εκρήξεις. Πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν άλλα πέντε drones.

Στην Αρμπίλ βρίσκεται προξενείο των ΗΠΑ και σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί στο αεροδρόμιό της.

Οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας αντέδρασαν έντονα. Η προεδρία του ιρακινού Κουρδιστάν κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ». Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού απαίτησαν «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να βάλει τέλος σε αυτή την κλιμάκωση».

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