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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

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18.07.2026 09:48

Νέο άλμπουμ με 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπόουι

18.07.2026 09:48
david-bowie

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Δέκα ακυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του Ντέιβιντ Μπόουι, ηχογραφημένα με το αρχικό του καλλιτεχνικό όνομα, Ντέιβι Τζόουνς πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε επερχόμενο άλμπουμ.

Με τίτλο «David Bowie: The Shel Talmy Recordings» η συλλογή περιγράφεται από τη μουσική εταιρεία του αείμνηστου θρύλου της ροκ ως η πιο ολοκληρωμένη που ηχογραφήθηκε από τον Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος εκείνη την εποχή έψαχνε να βρει τον ήχο και το όνομά του.

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