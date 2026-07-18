ΣΥΡΙΖΑ: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για πρόεδρο Κ.Ο., Δούρου ψήφισε ο Νίκος Παππάς – Συνεδριάζει στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή

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Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η ψηφοφορία για την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ψηφοφορία αναμένεται να διαρκέσει ως τις 11 π.μ. και αμέσως μετά είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην ψηφοφορία στη Βουλή, από τους πρώτους που προσήλθαν να ψηφίσουν ήταν ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος δήλωσε ότι ψήφισε την Ρένα Δούρου.

Ν. Παππάς: Ένα βήμα προς την ανασύνταξη, τη διάταξη μάχης, τη συλλογική ηγεσία

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Παππάς ανέφερε πως άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ψήφισε για την εκλογή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. «Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία» είπε. Ερωτηθείς αν ψήφισε τη ένα Δούρου επιβεβαίωσε λέγοντας «Βεβαίως ψήφισα τη Ρένα Δούρου».

Σε ερώτηση για τον Παύλου Πολάκη είπε: «Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή». Συμπλήρωσε πως «Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική».

Η Κεντρική Επιτροπή στη συνέχεια θα συνεδριάσει με αντικείμενο την ανασυγκρότηση των οργάνων, δηλαδή την συμπλήρωση των μελών της Πολιτικής Γραμματείας και της Επιτροπής Δεοντολογίας καθώς μετά τις αποχωρήσεις υπάρχουν πολλές κενές θέσεις.

Επίσης, θα διεξαχθεί η ανάδειξη του νέου Γραμματέα της Κ.Ε. θέση που αναμένεται να διεκδικήσει ο Νίκος Παππάς. Κι ακόμα θα χαραχτεί ο οδικός χάρτης για την εκλογική προετοιμασία, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη συγκρότηση ενός ειδικού οργάνου, την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα.

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