ΣΥΡΙΖΑ: Κάλπη μόνο για Δούρου μετά την απόσυρση Πολάκη – Το τρίπτυχο της συλλογικής ηγεσίας που προτείνει ο Παππάς στην Κεντρική Επιτροπή

Takeaways by to pontiki AI Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας τη Ρένα Δούρου ως μοναδική υποψήφια για τη θέση.

Στη σημερινή ψηφοφορία αναμένεται να συμμετάσχουν οκτώ βουλευτές, ενώ η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει στη συνέχεια για την εκλογή Γραμματέα και τον προγραμματισμό της προεκλογικής πορείας.

Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση του Νίκου Παππά για συλλογική ηγεσία, η οποία ενδεχομένως να αναθέσει στον Παύλο Πολάκη την επικεφαλής θέση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Παράλληλα, συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων βουλευτών από το κόμμα, με τον Σωκράτη Φάμελλο και άλλα στελέχη να αναμένεται να ακολουθήσουν τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις.

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Μπορεί ο Παύλος Πολάκης στα μέσα της εβδομάδας να ζήτησε την απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να εξασφαλίσει καλό ποσοστό για τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως τελικά αποσύρθηκε ο ίδιος, όπως έκανε γνωστό λίγο πριν την ΠΓ χθες. Με δεδομένη την ήττα, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συσχετισμοί, δεν τράβηξε περαιτέρω το σχοινί, τουλάχιστον όσον αφορά τη συγεκριμένη μάχη.

Μάλιστα, αναμένεται να παραστεί κανονικά στην σημερινή ψηφοφορία για την προεδρία, στη Βουλή, με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Στην ψηφοφορία αναμένεται να συμμετάσχουν 8 βουλευτές, οι Έλενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, Ρένα Δούρου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Παπαηλιού, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Ακολούθως θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, για να εκλέξει Γραμματέα, να κάνει τις αναπληρώσεις μελών στην Πολιτική Γραμματεία, και να χαράξει οδικό χάρτη για την προεκλογική προετοιμασίας.

Μένει να φανεί λοιπόν με ποιες θέσεις θα προσέλθει στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο βουλευτής Χανίων. Αν δηλαδή θα αποδεχθεί το ρόλο που φαίνεται να του επιφυλάσσεται μέσα από το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας που προτείνει ο Νίκος Παππάς, δηλαδή τον ρόλο του επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, όργανο για την εκλογική προετοιμασία, για τη συγκρότηση ή μη του οποίου θα αποφασίσει η Κ.Ε.

Αν και τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και η Ρένα Δούρου θα ήθελαν «καθαρές λύσεις», δηλαδή όποιος είναι πρόεδρος της Κ.Ο. να έχει και την ευθύνη της εκπροσώπησης συνολικά του κόμματος, ενδεχομένως τα πράγματα να οδηγούνται στη συμβιβαστική λύση της συλλογικής ηγεσίας – δηλαδή Δούρου στην Προεδρία της ΚΟ, Παππάς στη θέση του Γραμματέα της Κ.Ε. και Πολάκης επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα.

Βέβαια αν προχωρήσει αυτό το σχήμα και δεν απορριφθεί, δημιουργούνται όροι «διαρχίας» ή πολυαρχίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Παππάς στην χθεσινή του εισήγηση στην Πολιτική Γραμματεία πρότεινε συλλογική ηγεσία ως τις εθνικές εκλογές. Εν ολίγοις δεν φαίνεται η πρότασή του να προβλέπει Συνέδριο και εκλογή αρχηγού από τη βάση πριν τις εθνικές εκλογές, ακόμη και να δεν προκύψουν πρόωρες νωρίς το φθινόπωρο και αυτές γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Όπως παρατηρούν γνωρίζοντες τα οργανωτικά, ακόμη και η απομάκρυνση του σεναρίου των πρόωρων δε θα επέτρεπε προετοιμασία για Συνέδριο καθώς το κόμμα χρειάζεται μεγάλη οργανωτική ανασυγκρότηση μετά το πλήγμα που έχει δεχτεί λόγω των αθρόων αποχωρήσεων σε βάση και κορυφή.

Κλείνει ο κύκλος των αποχωρήσεων – Αναμένεται και ο Φάμελλος

Στο μεταξύ, χθες σχεδόν ολοκληρώθηκε το κύμα αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα, με τις ανεξαρτητοποιήσεις των Μίλτου Ζαμπάρα και Διονύση Καλαματιανού, την προαναγγελία της Όλγας Γεροβασίλη ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, λόγω και των υποχρεώσεών της ως Αντιπρόεδρος της Βουλής, και την προαναγγελία του Βασίλη Κόκκαλη ότι θα παραιτηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Πλέον θεωρείται βέβαιο ότι θα αποχωρήσει και ο Σωκράτης Φάμελλος, είτε σήμερα είτε από εβδομάδα. Δεν είναι σαφές αν στην περίπτωσή του θα υπάρξει παραίτηση ή ανεξαρτητοποίηση. Ο Σωκράτης Φάμελλος, έχει διαφωνήσει και με την στροφή του κόμματος στην αυτόνομη κάθοδο, ζήτημα που θεωρείται στρατηγικό, και με την επαναφορά Πολάκη στην κοινοβουλευτική Ομάδα.

Τελευταία φαίνεται θα αποχωρήσει η Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως θα κατευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην ΕΛ.Α.Σ. και άρα, για να μην ταυτιστεί με τον εν λόγω κύμα αποχωρήσεων, πιθανότατα θα επιλέξει να κινηθεί σε απομακρυσμένο τάιμιγνκ.

Συνολικά έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 11+1 βουλευτές, οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη (επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα μάλλον, όπως προαναφέρθηκε).

Επίσης, υπάρχουν οι 4 παραιτήσεις των Γιώργου Καραμέρου, της Κατερίνας Νοτοπούλου και αυτές που έχουν ανακοινωθεί των Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη, αλλά θα επισημοποιηθούν με την επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, τις επόμενες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι την έδρα της Ανατολικής Αττικής στη θέση του Γ. καραμέρου έχει καταλάβει η Μυρτώ Κοροβέση η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε, την έδρα Α’ Θεσσαλονίκης της Κατερίνας Νοτοπούλου έχει καταλάβει ο Γιάννης Αμανατίδης, πλέον Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, την έδρα της Εύβοιας (Κεδίκογλου) αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου (θεωρείται πως θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την έδρα της Λάρισας αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησης, καθώς όπως δήλωσε θα ορκιστεί και μετά θα δει ποιες θα είναι οι κινήσεις του.

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