Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πού κλειδώνουν τα “όνειρα” για 247 σχολές”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Διαγράφει του δεξιούς από την Ν.Δ.”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα φοιτητικά ενοίκια σε 22 πόλεις”
ΕΣΤΙΑ: “Μικραίνει το Έθνος!”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Χαράτσι 40% για ασφαλισμένους, υπερκέρδη για τα funds”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ανάσα από συνταξιούχους εργαζομένους”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού-λαϊκού κινήματος”
ΤA NEA: “”Δεμένη” η υπόθεση”
ΚONTRA: “Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “e-αποτύπωμα στις ροές του δημόσιου χρήματος”
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