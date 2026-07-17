Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει μέρος της αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων στο BBC

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να απορρίψει μέρος της αγωγής του κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ο Τραμπ απέσυρε τις αξιώσεις του κατά των BBC Studios Distribution και BBC Studios Production, των εμπορικών και παραγωγικών μερών του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Ωστόσο, συνεχίζει την υπόθεσή του κατά του BBC στο σύνολό της, και υπάρχουν αναφορές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη δικαστική διαμάχη.

«Όλες οι αξιώσεις που προβάλλονται σε αυτήν την αγωγή κατά των εναγομένων των Studios απορρίπτονται με επιφύλαξη, με κάθε μέρος να φέρει τα δικά του έξοδα και τις δικηγορικές αμοιβές», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα σύμφωνα με την Telegraph. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να ασκεί δίωξη κατά της εναγομένης British Broadcasting Corporation».

Ο Τραμπ υπέβαλε την αγωγή σε δικαστήριο της Φλόριντα τον Δεκέμβριο, ισχυριζόμενος δυσφήμιση και παραβιάσεις εμπορικών πρακτικών, αφού η εκπομπή «Panorama» του BBC συνόψισε την ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου ώστε να φαίνεται σαν να είπε: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο… και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε σαν κολασμένοι». Ζητά αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επιπτώσεις για το μοντάζ οδήγησαν τόσο τον γενικό διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβις, όσο και την επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, σε παραίτηση. Αν και το BBC ζήτησε συγγνώμη για το μοντάζ και αναγνώρισε ότι δημιούργησε «την εσφαλμένη εντύπωση» ότι ο Τραμπ είχε «κάνει άμεση έκκληση για βίαιη δράση», ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας απέρριψε τα αιτήματα αποζημίωσης του προέδρου και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει βάση για αξίωση δυσφήμισης. Το BBC υποστήριξε επίσης ότι το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ούτε διατέθηκε πουθενά στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς στην καταγγελία.

Την Πέμπτη, οι Financial Times ανέφεραν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να συμμετάσχει στην υπόθεσή του κατά του BBC. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είδαν οι FT, η κυβέρνηση δήλωσε στο δικαστήριο της Φλόριντα «ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε αυτήν την δικαστική διαμάχη». Σε απάντηση, το BBC ανέφερε σε έγγραφο ότι η «σύγκρουση συμφερόντων είναι σαφής και έντονη» εάν η κυβέρνηση συμμετάσχει.

Η υπόθεση Τραμπ εναντίον BBC πρόκειται να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027.

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