Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

Takeaways by to pontiki AI Η ΕΡΤ ενέκρινε τη δημιουργία νέας βραδινής ενημερωτικής εκπομπής με προσωρινό τίτλο «Press Talk», η οποία θα κοστίσει συνολικά 295.000 ευρώ για τις σεζόν 2026 και 2027.

Παράλληλα, η Στέλλα Παπαμιχαήλ αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Συνδέσεις» στο πλευρό του Κώστα Παπαχλιμίντζου, αντικαθιστώντας την Κατερίνα Δούκα που αποχωρεί από το κανάλι.

Στον υπόλοιπο μιντιακό χώρο, ο ΑΝΤ1 ξεκινά τη θερινή εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί», ενώ ο ΣΚΑΪ ανανέωσε το μουσικό σόου «The Voice» για δωδέκατη σεζόν με την ίδια κριτική επιτροπή.

Τέλος, η συγχώνευση των εταιρειών Paramount και Warner παραμένει σε αβεβαιότητα στη Βρετανία, καθώς η διαδικασία αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση των θερινών διακοπών του Κοινοβουλίου.

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«Κλειδώνει», με επένδυση, ζώνη βραδινής ενημερωτικής εκπομπής

Από τώρα στην ΕΡΤ έχουν εγκρίνει (κατά πλειοψηφία) βραδινή ενημερωτική εκπομπή, μικτής παραγωγής, με- προσωρινό- τίτλο «Press Talk». Εφόσον αποχωρεί ο Απόστολος Μαγγηριάδης για τον ΣΚΑΪ οσονούπω, στο Ραδιομέγαρο φροντίζουν για την «επόμενη μέρα» και τη διάδοχη κατάσταση.

Για τη σεζόν 2026/2027 η βραδινή εκπομπή «Press Talk» ή όπως αλλιώς θα λέγεται από το Σεπτέμβριο, θα κοστίσει στην ΕΡΤ συνολικά περί τις 295.000 ευρώ (μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές) για αθροιστικά 45 εκπομπές (17 το 2026 και 28 το 2027 προς 6.542,27 ευρώ επένδυση ανά εκπομπή), σύμφωνα με την σχετική απόφαση στη Διαύγεια.

Στους διαδρόμους της ΕΡΤ συζητιέται ότι στη θέση του Μαγγηριάδη και για το δελτίο ειδήσεων ακούγεται εντόνως το όνομα του Παναγιώτη Στάθη, παρότι υπάρχουν, όπως λέγεται, δύο ακόμη υποψήφιοι.

Έχει άλλωστε διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός.

Από Σεπτέμβριο το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Mega

Από το δυναμικό των ΜΜΕ της Alter Ego Media και μεταγραφές από την μιντιακή πιάτσα θα στελεχωθεί το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο του ομίλου, Mega News Fm ή όπως αλλιώς πιθανόν να λέγεται. Αναγνωστοπούλου, Τζίμα, Γιάμαλη, Αναγνωστοπούλου, Παπαχρήστος, Μοσχολιού θα έχουν εκπομπές. Εκεί και ο Τσίμας. Θρυλείται ότι σε κελεύσματα είναι πολύ πιθανόν να ανταποκριθούν και κάποιοι ακόμα από τον ΣΚΑΪ, πέραν άλλων από την ευρύτερη δημοσιογραφική/ραδιοφωνική πιάτσα.

Το Netflix επενδύει σε ντοκιμαντέρ με ναυτικές τραγωδίες κρουαζιερόπλοιων και δολοφονίες φοιτητών

Αμερικανοί δημοσιογράφοι και οργανισμοί ενημέρωσης που καλύπτουν τον μιντιακό και οπτικοακουστικό τομέα των ΗΠΑ παρατήρησαν κάτι που φαντάζει παράξενο στο Netflix.

Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, το Netflix κυκλοφόρησε τα πιο ολοκληρωμένα ντοκιμαντέρ για τρεις από τις μεγαλύτερες καταστροφές κρουαζιερόπλοιων της εποχής μας: «Amy Bradley is Missing» , «Trainwreck: Poop cruise» και «Shipwrecked: Nightmare at Sea».

Από τις 29 του μήνα το Netflix θα συνεργαστεί με τις επίσης συνδρομητικές ιντερνετικές πλατφόρμες Peacock και Amazon Prime Video για μια σειρά ντοκιμαντέρ σχετικά με τις δολοφονίες φοιτητών στο Άϊνταχο με τίτλο «The Idaho Murders: College Nightmare».

Τα μπάνια των βουλευτών στο Η.Β. παρατείνουν την αγωνία για τη συγχώνευση Paramount-Warner

Με εκδοχή του φαινομένου της πεταλούδας μοιάζει αυτό που ζουν στις οι ΗΠΑ οι Paramount- Warner. To μέγκα ντιλ ύψους 110 δισ. δολαρίων αντιμετωπίζει περισσότερο από ένα μήνα αβεβαιότητα στη Βρετανία, καθώς το Κοινοβούλιο έκλεισε για το καλοκαίρι!

Η Βουλή των Κοινοτήτων πάει για μπάνια ή ό,τι άλλο τελος πάντων, χωρίς η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι να έδωσε ενημέρωση σχετικά με το εάν θα παρέμβει στην συγχώνευση των δύο πολυμεσικών κολοσσών του Χόλιγουντ.

Η Νάντι εξέπληξε την Paramount, τη Warner και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, υψηλόβαθμα στελέχη του και νομοθέτες τον περασμένο μήνα, όταν αποκάλυψε ότι «σκόπευε να παρέμβει» στη συγχώνευση για λόγους πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Η Paramount και η Warner περίμεναν να μάθουν αν η υπουργός των Εργατικών θα εξέδιδε τη λεγόμενη «ειδοποίηση παρέμβασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος», η οποία θα ενεργοποιούσε έρευνες από τη ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης Ofcom και την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA), την αντιμονοπωλιακή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διαδικασία περιπλέκεται παραπάνω από την επιθυμία της Νάντι να διερευνήσει την προώθηση δευτερογενούς νομοθεσίας που θα επιτρέπει στην Ofcom να εξετάσει τον αντίκτυπο της συμφωνίας Paramount-WBD στις υπηρεσίες streaming.

Αναγκαστικά οι δύο κολοσσοί ΜΜΕ θα περιμένουν έως την 1η Σεπτεμβρίου όταν το Κοινoβούλιο επιστρέψει από τις θερινές διακοπές.

Βέβαια η συγχώνευση Paramount- Warner ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς την έγκριση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το βρετανικό καθεστώς ελέγχου των συγχωνεύσεων δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η Paramount, σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ, εμφανίζεται ότι ανέκαθεν είχε την πρόθεση να σεβαστεί τη διαδικασία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά εκτιμάται ότι θα δοκιμαστεί από την καθυστέρηση που προκάλεσε η Νάντι.

Από Δευτέρα «συγχορδία» πρωινής ενημέρωσης στον ΑΝΤ1

Στις 09.50 το πρωι της Δευτέρας (20/7) θα κάνει πρεμιέρα η θερινή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1 με τους Νίκο Ρογκάκο, Άννα Λιβαθυνού και Στέφανο Σίσκο, δίδοντας την εικόνα της επικαιρότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Πάει και η Νάκυ Αγάθου

Το 1964 η Κερκυραία Νάκυ (από το Κατερίνα) Αγάθου, που πέθανε προχθές στα 88 της, άρχισε τη σταδιοδρομία της ως παρουσιάστρια- εκφωνήτρια εκπομπών στο ραδιοφωνικό σταθμό του τότε ΕΙΡ. Από το 1967 έως το 1988 παρουσία το πρόγραμμα εκπομπών στα κανάλια της κρατικής τηλεόρασης και συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες.

Ο ΣΚΑΪ θα έχει «Voice» και του χρόνου

Το μουσικό σόου ταλέντων συνεχίζει για 12η σεζόν στο κανάλι. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής δεν αλλάζει. Στις κόκκινες πολυθρόνες θα καθίσουν ξανά οι Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Μαζωνάκης. Στην παρουσίαση ο- σταθερή αξία- Γιώργος Λιανός.

Η αμφίπλευρη ανάγνωση για την ολοκλήρωση μια συνεργασίας

Έπειτα από πέντε χρόνια στον Alpha ο Σταύρος Θεοδωράκης και οι «Πρωταγωνιστές» ολοκλήρωσαν τον κύκλο εκπομπών τους. Οι σχέσεις των δυο πλευρών αταλάντευτες.

Θρυλείται ότι οι εκπομπές όσο καλές και ενδιαφέρουσες και αν ήταν δεν είχαν το προσδοκώμενο «γκελ». Αλλά και με ώρα μετάδοσης μετά τα μεσάνυχτα ήταν κομμάτι δύσκολο οι «Πρωταγωνιστές» να «χτυπήσουν» 40αρια τηλεθέασης. Αλλά αυτή είναι η επικρατούσα κατάσταση σε όλα τα κανάλια ανεξαιρέτως. Οι ενημερωτικές- δημοσιογραφικές εκπομπές προγραμματίζονται μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά τα μεσάνυχτα καταγράφεται ραγδαία αποχώρηση τηλεθεατών. Μόνον το «Φως στο τούνελ» σαν φραπές κρατά κόσμο με το μάτι γαρίδα στο Mega.

Μια δημοσιογράφος- παρουσιάστρια αποχαιρέτησε και φαίνεται να επιστρέφει σε γνώριμα γραφεία…

Η Κατερίνα Δούκα το πρωί της Παρασκευής ολοκλήρωσε τον κύκλο παρουσίασης της εκπομπής «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, έπειτα από δύο χρόνια, όταν διαδέχθηκε τη Χριστίνα Βίδου, και συνολικά πέντε χρόνια στην ΕΡΤ. Είχε ενημερώσει από καιρό για αποδέσμευση από την εκπομπή, καθώς το ιδιαίτερα απαιτητικό ωράριο την είχε καταβάλει. Λέγεται ότι θα ακολουθήσει την διαδρομή που είχε πάρει προ πενταετίας αλλά με αντίθετη κατεύθυνση με προορισμό το Action 24.

… και μια άλλη συνάδελφος της, εντός ΕΡΤ, θα την διαδεχθεί από Σεπτέμβρη

Η Στέλλα Παπαμιχαήλ, η οποία μαζί με τον Αντώνη Φουρλή παρουσίαζαν την εκπομπή «10 με τόνο» τα Σαββατοκύριακα, από τη νέα σεζόν θα κάνει δίδυμο με τον Παπαχλιμίντζο.

Σημάδια στον ορίζοντα ομίλου ΜΜΕ για (νέες) αλλαγές στο Δ.Σ.

Ανακατατάξεις προβλέπουν παρατηρητές που είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι θα συμβούν στη σύνθεση διοικητικού συμβουλίου πολυμεσικού ομίλου. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εκπλήξεως ακόμα και για νεόκοπο στέλεχος.

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