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16.06.2026 18:06

ΣΚΑΪ καλεί Μαγγηριάδη

16.06.2026 18:06
magiriadis

Κρούση για μετακίνηση στον ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ έχει δεχθεί ο Απόστολος Μαγγηριάδης με συγκεκριμένη πρόταση, δελεαστική για τον δημοσιογράφο, όπως περιγράφεται από ανθρώπους που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στην ΕΡΤ εκ των οποίων τα δύο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Μαγγηριάδης από τον Σεπτέμβριο και τυπικώς θα ανήκει στο δημοσιογραφικό δυναμικό του πολυμεσικού ομίλου με θέα θάλασσα

Η πρόταση που (απο)δέχθηκε συγκεκριμένα αναφέρει την παρουσίαση του καθημερινού μεσημεριανού δελτίου του σταθμού, εκπομπές και διευρυμένο ρόλο στον τομέα Ενημέρωσης. Ο Μαγγηριάδης θα παραμείνει στην ΕΡΤ και τα καθήκοντα του έως τη λήξη της τηλεοπτικής σεζόν και κατόπιν θα διανύσει τη διαδρομή που είχε κάνει το 2022 αλλά τότε με αντίθετη κατεύθυνση. 

Η μετακίνηση θα σημάνει και το «σπάσιμο» του συμβολαίου που είχε κάνει η ΕΡΤ με τον δημοσιογράφο πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2025 η κρατική ραδιοτηλεόραση ανανέωσε τη σύμβαση με τον δημοσιογράφο με ισχύ ως τον Αύγουστο 2027.

Άνθρωποι της ΕΡΤ που είναι σε θέση να γνωρίζουν περιγράφουν ότι η λύση συνεργασίας των δύο πλευρών θα εξελιχθεί ομαλά, σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και αναγνώρισης της γόνιμης συμπόρευσης το προηγούμενο διάστημα έως τώρα.

Η μεταγραφή Μαγγηριάδη- προσωπική επιλογή του νέου γενικού διευθυντή Ειδήσεων- Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, Άγγελου Πετρόπουλου, όπως λέγεται-,  αποτελεί δείκτη του προσανατολισμού για το μοντέλο Ειδήσεων και Ενημέρωσης που πάει να διαμορφωθεί στο Φάληρο για να δώσει το στίγμα στην νέα εποχή που θέλει ο Όμιλος να δώσει στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Μαγγηριάδης εξάλλου, είχε αποτελέσει προσωπική επιλογή του Κωνσταντίνου Ζούλα, όταν ήταν πρόεδρος της ΕΡΤ, αναλαμβάνοντας αρχικά το κεντρικό δελτίο ΕΡΤNews/ΕΡΤ1 του Παρασκευοσαββατοκύριακου και δύο ενημερωτικές εκπομπές

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