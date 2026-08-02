Τουρνάς για σύγκρουση ελικοπτέρων: «Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων»

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Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς έκανε δήλωση σχετικά με τον θάνατο των δυο μελών πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου. «Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων», τόνισε.

Αναλυτικά η δήλωση:

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου μισθωμένου διασώθηκαν.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς.

Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων.

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