Ο Τασούλας πήγε στο Συντονιστικό μαζί με Μητσοτάκη μετά το δυστύχημα με τα ελικόπτερα – «Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων»

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ενημερώθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για την εξέλιξη των προσπαθειών κατάσβεσης των πυρκαγιών και για το τραγικό συμβάν της πτώσης του ελικοπτέρου στην Ψάθα Αττικής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου και τόνισε ότι η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες, καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα.

Ειδικότερα, στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα νωρίτερα σήμερα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας.

Σήμερα στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον αρμόδιο Υπουργό κ.Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ.Βάγια για όλες τις εξελίξεις.

Η Πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα».

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