Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Όλυμπο

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Ένας άνδρας μετά από έρευνες της πυροσβεστικής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος εντοπίστηκε από άλλους επισκέπτες στην περιοχή. Το θύμα παρέλαβε παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ενώ για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε άνδρας από την περιοχή «Κόκκινος Βράχος» Ολύμπου σε σημείο απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2026

Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του.

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