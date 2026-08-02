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02.08.2026 21:47

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Όλυμπο

02.08.2026 21:47
ekav-peripoliko

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Ένας άνδρας μετά από έρευνες της πυροσβεστικής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος εντοπίστηκε από άλλους επισκέπτες στην περιοχή. Το θύμα παρέλαβε παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ενώ για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες.

Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του.

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