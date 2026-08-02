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ΕΛΛΑΔΑ

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02.08.2026 22:34

Bloomberg: Η σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα φέρνει στο προσκήνιο τους κινδύνους της εναέριας πυρόσβεσης στην Ευρώπη

02.08.2026 22:34
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Το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Αττική αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως επισημαίνεται, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν τα εναέρια μέσα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Στην Ελλάδα, οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τόσο τις διαδικασίες υδροληψίας από τη θάλασσα όσο και τις χαμηλές πτήσεις πάνω από τα ενεργά πύρινα μέτωπα, αυξάνοντας σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Βοιωτία επεκτάθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο προς την Αττική. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν περίπου 500 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 46 εθελοντές από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περισσότερα από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Έως την Κυριακή, το μέτωπο είχε εξαπλωθεί προς τα βορειοανατολικά και τα νότια, φτάνοντας σε μικρή απόσταση από τα Μέγαρα. Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο οι φλόγες είχαν προσεγγίσει το Πόρτο Γερμενό, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή παραθαλάσσιο προορισμό στον Κορινθιακό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει καταστρέψει περίπου 100.000 στρέμματα γης, αποτελώντας το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο στη χώρα, η οποία κάθε καλοκαίρι βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή, στην Κεφαλονιά πραγματοποιήθηκαν προληπτικές απομακρύνσεις τουριστών από ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το δημοσίευμα εντάσσει τις εξελίξεις αυτές στο ευρύτερο πλαίσιο της ιδιαίτερα δύσκολης φετινής αντιπυρικής περιόδου στην Ευρώπη. Η περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από το αναμενόμενο και επιδεινώθηκε εξαιτίας τεσσάρων συνεχόμενων κυμάτων καύσωνα και της παρατεταμένης ανομβρίας. Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές απείλησαν ακόμη και περιοχές γύρω από το Μπορντό και τη Μαδρίτη.

Στη Γαλλία, ωστόσο, η εικόνα εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη. Οι περισσότερες πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ το μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Ζιρόντ, το οποίο αποτέφρωσε περίπου 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα, παρέμενε σταθερό την Κυριακή, με περιορισμένες μόνο εστίες να εξακολουθούν να καίνε. Αντίστοιχα, οι αρχές στην περιοχή Βαρ της νότιας Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι και εκεί η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

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