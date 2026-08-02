Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: Πάνω από 111.000 στρέμματα στις φλόγες

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Η καταστροφή που προκάλεσαν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βοιωτία αποτυπώνεται πλέον και από δορυφόρο, με τα νεότερα στοιχεία να είναι αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με εκτίμηση του διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο φωτιές.

Η ανάλυση βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης του Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από τη Βοιωτία και την Αττική το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.

Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την έκταση των περιοχών που κάηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία μαίνεται εδώ και τρεις ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης έχασαν τη ζωή τους δύο χειριστές πυροσβεστικού ελικοπτέρου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο τύπου Bell.

Περίπου 30.900 καμένα στρέμματα στη Βοιωτία

Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα από την πυρκαγιά στη Βοιωτία.

Η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της.

Στα 80.800 στρέμματα η καμένη έκταση στη Δυτική Αττική

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η καταστροφή από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 80.800 στρέμματα, ενώ η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνεχής παρακολούθηση των πύρινων μετώπων

Συνολικά, οι δύο μεγάλες πυρκαγιές έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερα από 111.000 καμένα στρέμματα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που προκλήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των πυρκαγιών, αξιοποιώντας δορυφορικές εικόνες και μοντέλα πρόγνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία των μετώπων.

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