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02.08.2026 23:20

Σύμη: Έρευνες για πέντε αγνοούμενους από ακυβέρνητο ιστιοφόρο

02.08.2026 23:20
limeniko

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό πέντε αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για πέντε Γερμανούς που αγνοούνται στη θάλασσα. Στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά οκτώ αλλοδαποί (τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες), τα οποία έπεσαν στη θάλασσα, για να κολυμπήσουν.

Δύο από αυτούς κατάφεραν να βγουν στην ακτή με ίδια μέσα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων έξι επιβαινόντων. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ΕΡΤ μετέδωσε ότι άλλη μία γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της στη στεριά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους άλλους πέντε της παρέας των Γερμανών.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

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