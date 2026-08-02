Νεκρός εντοπίστηκε στη καμπίνα του ύπαρχος επιβατηγού πλοίου

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Νεκρός μέσα στην καμπίνα του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Superferry, εντοπίστηκε ένας 56χρονος ύπαρχος, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τον θάνατό του να του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Για το θλιβερό συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Πανελλήνια Ενωση Ναυτών που αναφέρει τα εξής:

« Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του 56χρονου Υπάρχου του Ε/Γ-Ο/Γ “SUPERFERRY”, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην καμπίνα του, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω.Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του. Η ΠΕΝΕΝ ζητά να διερευνηθούν σε βάθος και με πλήρη διαφάνεια τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η υποστελέχωση, η εξουθένωση και η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής των Ναυτεργατών οδηγούν συχνά σε ανείπωτες τραγωδίες».

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