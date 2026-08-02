Ισπανία: Τουλάχιστον 72 οι νεκροί από το μαζικό κύμα μεταναστών στη Θέουτα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 72 είναι σήμερα οι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς πέντε πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα,σύμφωνα με αξιωματούχους.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα σε μία πρωτόγνωρη κλιμάκωση μαζικής έλευσης μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη, σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες.

Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες, ενώ η επιστροφή τους συνεχίστηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ανατριχιαστικές δηλώσεις Ισραηλινού δικηγόρου: «Η ζωή ενός από εμάς ισούται με εκατομμύρια Παλαιστινίων – Ο Θεός μας επέλεξε και ζηλεύετε» (Video)

Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά σε φέρι

Ιράν: «Θα θεωρούμε πραγματική και αξιόπιστη κάθε απειλή από αντιπάλους», λέει ο υπουργός Άμυνας