Φωτιά στην Ψάθα: Σύγκρουση δυο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν – Αγνοείται το πλήρωμα του ενός εκ των δυο, σώο το πλήρωμα του άλλου – Συγκλονιστικό video – ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θρίλερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με ελικόπτερα που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια περισυλλογής τους.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εκείνος που επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων είδε το φως της δημοσιότητας:

Περισσότερα σε λίγο…