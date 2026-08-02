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02.08.2026 17:05

Ξανά σε βάθρο ο Ντούσκος: «Χάλκινος» στο μονό σκιφ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (video)

02.08.2026 17:05
ntouskos

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Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει να συλλέγει μετάλλια, καθώς ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας, στο Βαρέζε.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρέθηκε στην τρίτη θέση στο ξεκίνημα της κούρσας, όμως στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό και πέρασε δεύτερος. Διατήρησε τη θέση του στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, ωστόσο περίπου 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό τον προσπέρασε ο ανεξάρτητος αθλητής Γιοζένι Ζάλατι. Παρά την προσπάθειά του να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, ο Ντούσκος τερμάτισε τρίτος με χρόνο 6:40.97.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο «χρυσός» ολυμπιονίκης του 2024, Γερμανός, Όλιβερ Ζέϊντλερ που έκοψε πρώτος το νήμα σε 6:36.39.

Αυτό ήταν το πέμπτο σερί μετάλλιο του Ντούσκου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς στη συλλογή του προστέθηκε ένα χάλκινο, μετά τα τέσσερα συνεχόμενα ασημένια μετάλλια που είχε κατακτήσει στις προηγούμενες διοργανώσεις.

Τελική κατάταξη

1.Όλιβερ Ζέιντλερ (Γερμανία) 6:36.39

2.Γιοχένι Ζάλατι (Ανεξάρτητος αθλητής) 6:36.94

3.Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα) 6:40.97

Η απονομή του μεταλλίου στον Στ. Ντούσκο:

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