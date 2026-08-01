Επίθεση UEFA σε Ινφαντίνο: «Νίκη του ποδοσφαίρου η απόσυρση του σχεδίου του – Έχει χάσει την εμπιστοσύνη μας»

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Ανοιχτή επίθεση κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο εξαπέλυσε η UEFA, μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση του προέδρου της FIFA να αποσύρει το σχέδιο για την πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ και άλλων κορυφαίων διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο (1/8), η UEFA χαρακτήρισε την υπαναχώρηση της FIFA «νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η σημερινή ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας έχει πλέον χάσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο της UEFA, αλλά και πολλών ακόμη μελών της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Η UEFA υπενθύμισε ότι οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της είχαν απορρίψει ομόφωνα το σχέδιο, ενώ αντίστοιχη στάση κράτησαν και πολλές ακόμη ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες ανά τον κόσμο.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια «μυστική» και «αδιαφανή» διαδικασία, κατηγορώντας τη FIFA ότι επιχείρησε να προωθήσει μια συμφωνία χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και με διαδικασίες-εξπρές.

Παράλληλα, ζητά να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όσοι είχαν την ευθύνη για την προώθηση της πρότασης, ενώ προαναγγέλλει συνολική επανεξέταση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη FIFA, υπογραμμίζοντας ότι «καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί».

Η ανακοίνωση της UEFA

«Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεών της -συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου- σε ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, καθώς και από πολλές ακόμη ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες κάθε μεγέθους σε ολόκληρο τον κόσμο, των οποίων αποστολή είναι η προστασία του ποδοσφαίρου.

Η UEFA ευχαριστεί όλους τους φιλάθλους, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τα πρόσωπα, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες που αντιτάχθηκαν σε αυτό το σχέδιο, καθώς και τους πολλούς πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών και σχολιαστές που κατέδειξαν στον πρόεδρο της FIFA ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με μυστικά σχέδια που προωθούνται με διαδικασίες-εξπρές, καταστρώνονται από ανώνυμα πρόσωπα και έχουν αμφίβολη χρησιμότητα για το άθλημα. Πρέπει να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται και να λογοδοτήσουν.

Είναι σωστό ότι, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η UEFA θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδίες-μέλη της και, σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, θα εξετάσει πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και θα καταρτίσει ένα σχέδιο ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα μπορέσει να συμβεί ξανά. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να είναι διεξοδική και ουσιαστική. Καμία επιλογή δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε την εμπιστοσύνη και τις ψήφους των ομοσπονδιών-μελών της FIFA για να εκλεγεί πρόεδρός της το 2016, είχε δηλώσει: «Φυσικά και πρέπει να είμαστε διαφανείς. Αυτό έκανα τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου στην UEFA. Θα πρέπει να συμμετέχετε καθημερινά στη ζωή της FIFA», πριν πει στους συγκεντρωμένους εκπροσώπους: «Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας χρήματα. Δεν είναι τα χρήματα του προέδρου της FIFA. Είναι δικά σας χρήματα. Εσείς είστε οι εθνικές ομοσπονδίες και τα χρήματα της FIFA πρέπει να υπηρετούν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και τίποτε άλλο».

Και στις δύο αυτές δεσμεύσεις απέτυχε να ανταποκριθεί. Η πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που επινόησε και επιχείρησε να επιβάλει κάθε άλλο παρά διαφανής ήταν. Και με τα αποθεματικά της FIFA να υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, απέτυχε επίσης να αξιοποιήσει τα χρήματα των ομοσπονδιών προς όφελος του ποδοσφαίρου.

Η UEFA θα ξεκινήσει άμεσα να συνεργάζεται με εταίρους και εμπλεκόμενους φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο και σε κάθε επίπεδο του αθλήματος, προκειμένου να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής των πόρων μέσω του υφιστάμενου προγράμματος FIFA Forward. Πρέπει να αρχίσουμε να αξιοποιούμε μέρος αυτών των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της FIFA, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συνολικά το άθλημα σε καθεμία από τις 211 χώρες-μέλη της FIFA. Όμως δεν χρειάζεται να «πουλήσουμε τα οικογενειακά ασημικά» για να το πετύχουμε.

Αυτή είναι μια νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει όμως να αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Η συγκεκριμένη πρόταση αποσύρθηκε. Το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς τη FIFA μόλις ξεκίνησε».

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