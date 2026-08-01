Στο νοσοκομείο δυο πυροσβέστες που επιχείρησαν στο μέτωπο της Βοιωτίας

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Μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα και υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 48ωρα. Δύο δασοπυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, χθες, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά ενοχλήματα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί, ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα και εισήχθη στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.

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